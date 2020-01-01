«Кількість жертв може бути катастрофічною», - Ілля Ємець про коронавірус. ВІДЕО

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець зазначив, що кількість жертв коронавірусу в Україні може стати катастрофічною, якщо медикам будуть заважати.Про це міністр охорони здоров`я сказав у відеозверненні, опублікованому на сторінці міністерства."Ми фіксуємо вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України, яка стрімко поширюється. І ці цифри будуть збільшуватись. Я завжди казав і буду казати людям правду: кількість жертв буде зростати", - сказав Ємець і додав, що з досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків: профілактика, локалізація та лікування.За словами міністра, Європа та Україна не змогли не впустити вірус на свої терени. Зараз в Україні потрібно жорсткими заходами локалізовувати поширення інфекції, чого вже не можуть зробити в Європі.Ілля Ємець також зробив невтішні висновк про готовність українських медиків до лікування хвороби: "На жаль, ми мусимо констатувати: медична система України до нього не готова. З багатьох причин. За 21 день моєї роботи на посаді міністра нашій команді вдалося відновити вертикаль державного санітарного лікаря, яка успішно існує в інших країнах. Спеціалісти контролю за епідемією, разом з представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги та іншими службами ще можуть зупинити тотальне поширення інфекції".Міністр охорони здоров`я розповів, що відновлює клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації. Ці фахівці в існуючих, дуже важких умовах, можуть зменшити смертність від ускладнень цієї хвороби."Багато років поспіль українську медицину руйнували і зруйнували майже вщент. Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами. Ми ще можемо знизити кількість жертв. Якщо будемо діяти рішуче. Незважаючи на те, що наша країна вже вступила в посилену стадію боротьби з коронавірусом, дехто навмисно створює перепони у роботі міністерства. Переслідуючи свої особисті мотиви, вони ставлять під загрозу життя та здоров’я тисяч українців. З усією відповідальністю заявляю: якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною", - сказав Ілля Ємець.Також головний медик країни підкреслив, що в боротьбі з коронавірусом треба діяти рішуче, як команда в операційній, бо інакше життя не будуть врятовані.