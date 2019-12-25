Луцький Свято-Троїцький собор продезінфікували. ФОТО
Сьогодні, 06:21
У луцькому Свято-Троїцькому соборі відбулися заходи дезінфекції.
Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла староста кафедрального собору Святої Трійці протоієрей Володимир Подолець запросив працівників ТзОВ «Дезінфекційна справа», аби знезаразити приміщення.
Санітарну обробку провели всередині храму та ззовні, в жіночому монастирі Святителя Василія Великого, в будинку управління єпархії, у Волинській православній богословській академії, а також на соборній території.
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Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла староста кафедрального собору Святої Трійці протоієрей Володимир Подолець запросив працівників ТзОВ «Дезінфекційна справа», аби знезаразити приміщення.
Санітарну обробку провели всередині храму та ззовні, в жіночому монастирі Святителя Василія Великого, в будинку управління єпархії, у Волинській православній богословській академії, а також на соборній території.
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