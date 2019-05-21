Пальне, тести і засоби захисту: волинські газовики допомогли медикам

Компанія «Волиньгаз» допомогла медичним працівникам області пальним та засобами захисту.Про це йдеться на сторінці “Волиньгазу”.Компанія закупила пальне для швидкої медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні, організувала доїзд медичних працівників Луцької міської клінічної лікарні, які проживають у Рожищенському та Луцькому районах Волинської області. Також товариство придбало засоби індивідуального захисту та дезинсекційні засоби.Представники "Волиньгазу" зустрілись із головним лікарем Волинської обласної клінічної лікарні. Передали медикам благодійну допомогу: 3000 літрів бензину та 5 160 літрів дизпалива.За словами головного лікаря, 100% запасу цього пального передадуть на КП "Центр екстреннної медичної допомоги та медицини катастроф" Волинської облради для потреб санітарного автотранспорту, який буде забезпечувати доставку пацієнтів в період епідемії.Також «Волиньгаз» закупив для медиків 310 швидких тестів,100 захисних окулярів, дезинсекційні засоби, одноразові маски, 200 респіраторів, 8160 літрів паливно-мастильних матеріалів на загальну суму - майже 500 тисяч гривень.