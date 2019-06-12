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У громаді під Луцькому почали працювати поліцейські офіцери

У громаді під Луцькому почали працювати поліцейські офіцери
У Боратинській громаді розпочинають роботу поліцейські офіцери. Територію 12 населених пунктів обслуговуватимуть дільничні офіцери Микола Парфелюк та Сергій Токарський.

Про це повідомляють на сайті громади.

Відтепер правоохоронці постійно знаходитимуться на території громади, основні функції поліцейських – проведення системної профілактики злочинів та оперативне реагування на звернення мешканців.

Днями відбулася перша робоча зустріч новопризначених офіцерів із керівництвом громади, на якій обговорили питання забезпечення громадського порядку та окреслили основні напрями подальшої співпраці.

У Боратинській громаді переконані, що взаємодія поліції і громади сприятиме створенню безпекового простору, в якому кожен мешканець почуватиме себе комфортно і захищено. Саме це є одним із важливих стратегічних напрямів розвитку Боратинської громади.

Контакти поліцейських офіцерів Боратинської громади:

Парфелюк Микола Володимирович +380665667206
Токарський Сергій Ярославович +380663433942

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Теги: Боратин, громада
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