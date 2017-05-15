На Волині судили жінку, яка намагалася вкрасти з торгового центру велосипед та бутси





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, - пише



Так, чоловік, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, взяв із прилавків дві пари бутсів (дитячі та чоловічі) вартістю 630 грн і 615 грн та велосипед, вартістю 6 тисяч гривень. Опісля цього переніс їх у місце, яке не перебуває під постійним наглядом працівників торговельного центру відділ «Сад і город» та передав їх через огорожу магазину. Обвинувачена, яка стояла на вулиці, не закінчила злочин і була затримана поліцейськими. Чоловік, своєю чергою, втік з місця пригоди.



Обвинувачена визнала свою вину. Також заключила угоду про примирення із представником потерпілого.



У результаті суд затвердив угоду про примирення, визнав жінку винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185 КК України (Крадіжка) та призначив покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік.



А на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив її від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки, та зобов’язав з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.



До того ж сягнув із обвинуваченої в дохід держави 471,03 грн. витрат пов’язаних із залученням експерта для проведення судової товарознавчої експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Група осіб за попередньою змовою намагалися вкрасти майно з торговельного центру «Епіцентр», що у Нововолинську.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, - пише Конкурент. Так, чоловік, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, взяв із прилавків дві пари бутсів (дитячі та чоловічі) вартістю 630 грн і 615 грн та велосипед, вартістю 6 тисяч гривень. Опісля цього переніс їх у місце, яке не перебуває під постійним наглядом працівників торговельного центру відділ «Сад і город» та передав їх через огорожу магазину. Обвинувачена, яка стояла на вулиці, не закінчила злочин і була затримана поліцейськими. Чоловік, своєю чергою, втік з місця пригоди.Обвинувачена визнала свою вину. Також заключила угоду про примирення із представником потерпілого.У результаті суд затвердив угоду про примирення, визнав жінку винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185 КК України (Крадіжка) та призначив покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік.А на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив її від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки, та зобов’язав з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.До того ж сягнув із обвинуваченої в дохід держави 471,03 грн. витрат пов’язаних із залученням експерта для проведення судової товарознавчої експертизи.

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