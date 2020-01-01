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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО

Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО
Відомі лучани звертаються із закликом дотримуватися карантинних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу.

Відеозвернення опублікували на сайті Луцької міської ради.

Серед тих, хто звертається до населення, - відомі спортсмени, діячі культури і мистецтва, ресторатор. Усі вони закликають залишатися вдома у час, коли над людством нависає смертельна загроза.










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Теги: коронавірус, Луцьк, карантин
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Коментарі 1
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Реально відомі )))) перший раз їх бачу)))
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