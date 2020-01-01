Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО





Відеозвернення опублікували на сайті Луцької міської ради.



Серед тих, хто звертається до населення, - відомі спортсмени, діячі культури і мистецтва, ресторатор. Усі вони закликають залишатися вдома у час, коли над людством нависає смертельна загроза.





















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