Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
Відомі лучани звертаються із закликом дотримуватися карантинних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу.
Відеозвернення опублікували на сайті Луцької міської ради.
Серед тих, хто звертається до населення, - відомі спортсмени, діячі культури і мистецтва, ресторатор. Усі вони закликають залишатися вдома у час, коли над людством нависає смертельна загроза.
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Відеозвернення опублікували на сайті Луцької міської ради.
Серед тих, хто звертається до населення, - відомі спортсмени, діячі культури і мистецтва, ресторатор. Усі вони закликають залишатися вдома у час, коли над людством нависає смертельна загроза.
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Коментарі 1
Реально відомі )))) перший раз їх бачу)))
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