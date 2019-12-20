На Волині донька під час конфлікту побила матір





Інформацію про це повідомили



Вчора, 25 березня до поліції надійшла заява від 57-річної матері про те, що їй 36-річна донька завдала тілесних ушкоджень за місцем спільного проживання.



Матір отримала від доньки кулаком по обличчю.



Потерпіла за медичною допомогою не зверталася.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському донька завдала тілесних ушкоджень матері під час словесного конфлікту.Інформацію про це повідомили “Княжому Граду” у Володимир-Волинському відділі поліції.Вчора, 25 березня до поліції надійшла заява від 57-річної матері про те, що їй 36-річна донька завдала тілесних ушкоджень за місцем спільного проживання.Матір отримала від доньки кулаком по обличчю.Потерпіла за медичною допомогою не зверталася.Головне фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію