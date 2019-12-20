На Волині донька під час конфлікту побила матір
Сьогодні, 10:06
У Володимирі-Волинському донька завдала тілесних ушкоджень матері під час словесного конфлікту.
Інформацію про це повідомили “Княжому Граду” у Володимир-Волинському відділі поліції.
Вчора, 25 березня до поліції надійшла заява від 57-річної матері про те, що їй 36-річна донька завдала тілесних ушкоджень за місцем спільного проживання.
Матір отримала від доньки кулаком по обличчю.
Потерпіла за медичною допомогою не зверталася.
Головне фото - ілюстративне.
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Інформацію про це повідомили “Княжому Граду” у Володимир-Волинському відділі поліції.
Вчора, 25 березня до поліції надійшла заява від 57-річної матері про те, що їй 36-річна донька завдала тілесних ушкоджень за місцем спільного проживання.
Матір отримала від доньки кулаком по обличчю.
Потерпіла за медичною допомогою не зверталася.
Головне фото - ілюстративне.
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