Двоє п'яних волинян заявили до поліції про неіснуючий грабіж
Сьогодні, 18:45
До поліції Волині надійшли заяви від чоловіків про вчинення щодо них злочинів, зокрема грабежів.
Такі повідомлення надійшли від 49-річного ковельчанина та 36-річного жителя Ківерцівського району, - пише ГУНП у Волинській області.
Прибувши на місце події поліцейські з’ясували, що інформація про вчинення грабежів не відповідає дійсності. Обидва заявники перебували у стані алкогольного сп’яніння.
На чоловіків поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели профілактичні бесіди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу.
Поліція Волині закликає громадян із відповідальністю ставитись до викликів служб органів правопорядку, медиків та рятувальників, особливо під час дії карантинних заходів, коли реагування спецслужб на повідомлення повинно бути особливо оперативним.
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Такі повідомлення надійшли від 49-річного ковельчанина та 36-річного жителя Ківерцівського району, - пише ГУНП у Волинській області.
Прибувши на місце події поліцейські з’ясували, що інформація про вчинення грабежів не відповідає дійсності. Обидва заявники перебували у стані алкогольного сп’яніння.
На чоловіків поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели профілактичні бесіди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу.
Поліція Волині закликає громадян із відповідальністю ставитись до викликів служб органів правопорядку, медиків та рятувальників, особливо під час дії карантинних заходів, коли реагування спецслужб на повідомлення повинно бути особливо оперативним.
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