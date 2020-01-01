Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку на Рівненській





Про стан чоловіка, який на велосипеді втрапив під колеса автомобіля Renault Clio Інформаційному агентству агентству Андрій Абрамов.



Зі слів медика, внаслідок аварії 30-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку, закриті переломи сьомого та восьмого ребер, забій грудної клітки та забійну рану лівої щоки.



Пацієнта госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-річний велосипедист, який потрапив у ДТП біля блокпоста на вулиці Рівненській у Луцьку, отримав численні травми голови та переломи.Про стан чоловіка, який на велосипеді втрапив під колеса автомобіля Renault Clio Інформаційному агентству агентству Волинські Новини розповів завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомогиЗі слів медика, внаслідок аварії 30-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку, закриті переломи сьомого та восьмого ребер, забій грудної клітки та забійну рану лівої щоки.Пацієнта госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль марки Renault Clio збив велосипедиста , трапилась сьогодні, 26 березня, близько 9:30.

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