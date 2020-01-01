У Володимирі – 9 людей з пневмонією





Про це інформує



Під час засідання міської комісії ТЕБ і НС 26-го березня заступник головного лікаря КП «Володимир-Волинське ТМО» з медичної частини Віталій Баюн повідомив, що 25-го березня ввечері карета екстреної допомоги виїжджала на виклик до людини у Володимирі-Волинському. Лікарі запідозрили коронавірус. Зробили відповідні тести, випадок не підтвердився.



Він зауважив, що добре спрацювало і приймальне відділення лікарні, зробили два тести: спочатку на грип, а потім на коронавірус. Обидва були негативними.



За словами лікарів, станом на 26-те березня у Володимирі-Волинському з пневмонією стаціонарно лікується 5 людей в інфекційному відділенні і 4 в терапевтичному.



Як повідомила начальник міського відділу з питань охорони здоров’я Тетяна Ващук, розгорнули і підготували додатково ліве крило терапевтичного відділення на випадок лікування хворих.



Станом на сьогодні у Володимир-Волинській лікарні налічується 10 апаратів штучної вентиляції легень. За 2 тижні буде встановлений новий кисневий генератор.



Міський голова Петро Саганюк зауважив, що нову техніку потрібно буде монтувати відразу, для цього підготувати приміщення і домовитися зі спеціалістами потрібно завчасно.

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