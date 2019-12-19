Як не повертати кредит і не платити іпотеку через карантин: усе про нововведення НБУ





Про те, як працює нововведення, хто ним може скористатися та за що доведеться заплатити, читайте в матеріалі



Можна просто припинити платити кредит, іпотеку?

Ні!



Скасували тільки пені та штрафи за несплату, крім того, заборонили з цієї підстави забирати заставу (квартиру, наприклад). Водночас ввели "кредитні канікули" для всіх, хто їх потребує. Що це таке? Це всього лише відтермінування. Тобто гроші повернути однаково доведеться, але після карантину, у травні.



Щоб на період обмежувальних заходів не платити, потрібно звернутися банк. Для цього регулятор рекомендував усім фінансовим установам вивісити на своєму сайті спеціальну форму. Її потрібно заповнити, опісля банк проаналізує заявку та запропонує нові умови.



Банк повинен всім надавати кредитні канікули?

Ні. У заявці потрібно вказати свої дані, номер кредитного договору, а також причину, через яку ви не маєте можливості платити (бажано її підтвердити). Наприклад, що ви тимчасово втратили дохід або ж він зменшився, і засвідчити це.



Якщо ви не гасили кредит і до 7 березня (до карантину), імовірно, фінустанова може вам відмовити.



Як не повертати кредит і не платити іпотеку через карантин: усе про кардинальне нововведення НБУ



Під час канікул не буде нараховуватися відсоток за кредитом/іпотекою?

Буде, але сплатити цей відсоток дозволено після карантину. У НБУ пояснюють це тим, що депозити однаково доводиться виплачувати з відсотками, а в банку повинна існувати можливість заробляти. Пені та штрафів не буде, але передбачений у договорі відсоток за кредитом залишиться.



А як потім платити те, що не виплатив упродовж карантину?



Це вже залежить від банку. Він разом із клієнтом має розробити новий графік і перенести платежі, розбити їх на весь період повернення позики або, наприклад, продовжити терміни.



І що, це вже працює?



Так, за деякими кредитами фінустанови вже зважилися на такий крок. Але важливо розуміти, що цим правом мають користуватися тільки ті, хто справді втратив частину прибутку, а не всі боржники.



А якщо на сайті мого банку немає жодних інструкцій, що робити?



Телефонуйте на гарячу лінію банку та запитуйте про таку можливість. Якщо установа проігнорує всі прохання, опісля телефонуйте на гарячу лінію НБУ (0 800 505 240), консультуйтеся, як мав діяти банк у вашому разі, залишайте скаргу та вимагайте, щоб регулятор втрутився в ситуацію.



Головне: борг ніхто пробачати не буде



"Кредитні канікули – це не прощення боргів, а відтермінування їх сплати. На період карантину дозволено не платити тіло кредиту й відсотки, але банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитом", – пояснила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова.



Також варто звернути увагу, що пені й штрафи за несплату кредитів не будуть нараховуватися з 1 березня до 30 квітня. Після цього відновляться всі старі правила, передбачені у вашому договорі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк оголосив, що під час карантину українці можуть скористатися кредитними канікулами. Тобто відтермінувати всі платежі за іпотекою, кредитними картками тощо.Про те, як працює нововведення, хто ним може скористатися та за що доведеться заплатити, читайте в матеріалі OBOZREVATE L.Ні!Скасували тільки пені та штрафи за несплату, крім того, заборонили з цієї підстави забирати заставу (квартиру, наприклад). Водночас ввели "кредитні канікули" для всіх, хто їх потребує. Що це таке? Це всього лише відтермінування. Тобто гроші повернути однаково доведеться, але після карантину, у травні.Щоб на період обмежувальних заходів не платити, потрібно звернутися банк. Для цього регулятор рекомендував усім фінансовим установам вивісити на своєму сайті спеціальну форму. Її потрібно заповнити, опісля банк проаналізує заявку та запропонує нові умови.Ні. У заявці потрібно вказати свої дані, номер кредитного договору, а також причину, через яку ви не маєте можливості платити (бажано її підтвердити). Наприклад, що ви тимчасово втратили дохід або ж він зменшився, і засвідчити це.Якщо ви не гасили кредит і до 7 березня (до карантину), імовірно, фінустанова може вам відмовити.Як не повертати кредит і не платити іпотеку через карантин: усе про кардинальне нововведення НБУБуде, але сплатити цей відсоток дозволено після карантину. У НБУ пояснюють це тим, що депозити однаково доводиться виплачувати з відсотками, а в банку повинна існувати можливість заробляти. Пені та штрафів не буде, але передбачений у договорі відсоток за кредитом залишиться.Це вже залежить від банку. Він разом із клієнтом має розробити новий графік і перенести платежі, розбити їх на весь період повернення позики або, наприклад, продовжити терміни.Так, за деякими кредитами фінустанови вже зважилися на такий крок. Але важливо розуміти, що цим правом мають користуватися тільки ті, хто справді втратив частину прибутку, а не всі боржники.Телефонуйте на гарячу лінію банку та запитуйте про таку можливість. Якщо установа проігнорує всі прохання, опісля телефонуйте на гарячу лінію НБУ (0 800 505 240), консультуйтеся, як мав діяти банк у вашому разі, залишайте скаргу та вимагайте, щоб регулятор втрутився в ситуацію."Кредитні канікули – це не прощення боргів, а відтермінування їх сплати. На період карантину дозволено не платити тіло кредиту й відсотки, але банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитом", – пояснила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова.Також варто звернути увагу, що пені й штрафи за несплату кредитів не будуть нараховуватися з 1 березня до 30 квітня. Після цього відновляться всі старі правила, передбачені у вашому договорі.

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