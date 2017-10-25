Адвокат видурив у лучанина 3500 доларів, які мали бути хабарем для поліції і еспертів
Сьогодні, 12:07
Одному із волинських адвокатів повідомили про підозру у шахрайстві й підбурюванні громадянина до надання хабара працівникам поліції та експертам.
Як з'ясувало слідство, адвокат представляв інтереси лучанина, захищаючи його майнові права, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Упродовж року спритний захисник двічі повідомляв клієнту, що задля вирішення його проблем необхідно надавати неправомірну вигоду працівникам поліції та експертам.
Довірливий чоловік передавав адвокату озвучені ним суми – усього 3500 доларів США, які той нікому не передавав, а привласнював та використовував на свій розсуд.
Наразі адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні громадянина до надання неправомірної вигоди службовій особі, а також особі, яка надає публічну послугу ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369 КК України).
Триває досудове розслідування.
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Як з'ясувало слідство, адвокат представляв інтереси лучанина, захищаючи його майнові права, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Упродовж року спритний захисник двічі повідомляв клієнту, що задля вирішення його проблем необхідно надавати неправомірну вигоду працівникам поліції та експертам.
Довірливий чоловік передавав адвокату озвучені ним суми – усього 3500 доларів США, які той нікому не передавав, а привласнював та використовував на свій розсуд.
Наразі адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні громадянина до надання неправомірної вигоди службовій особі, а також особі, яка надає публічну послугу ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369 КК України).
Триває досудове розслідування.
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Коментарі 1
Ми всі підтягнули штанятка і відразу ж в це повірили))) тупо з хабара зробили шахрайство - схема стара як українська корупція.
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