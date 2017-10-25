Адвокат видурив у лучанина 3500 доларів, які мали бути хабарем для поліції і еспертів

Одному із волинських адвокатів повідомили про підозру у шахрайстві й підбурюванні громадянина до надання хабара працівникам поліції та експертам.Як з'ясувало слідство, адвокат представляв інтереси лучанина, захищаючи його майнові права, - пише пресслужба прокуратури Волині.Упродовж року спритний захисник двічі повідомляв клієнту, що задля вирішення його проблем необхідно надавати неправомірну вигоду працівникам поліції та експертам.Довірливий чоловік передавав адвокату озвучені ним суми – усього 3500 доларів США, які той нікому не передавав, а привласнював та використовував на свій розсуд.Наразі адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні громадянина до надання неправомірної вигоди службовій особі, а також особі, яка надає публічну послугу ( кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369 КК України).Триває досудове розслідування.