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Волинянин збив пішохода на дорозі Львів-Луцьк

Волинянин збив пішохода на дорозі Львів-Луцьк
У Кам'янка-Бузькому районі внаслідок автонаїзду постраждав пішохід.

Про це інформує ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 березня близько 23.00 у селі Руда Сілецька.

Як попередньо встановили правоохоронці, рухаючись дорогою Львів-Луцьк 42-річний водій автомобіля «Renault Laguna», мешканець Волинської області, скоїв наїзд на 55-річного мешканця селища Забужжя. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, його доправили до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.


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Теги: ДТП, аварія
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