У Львові двоє дітей отруїлося чадним газом





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"25 березня близько 15:02 годині у місті Львові у квартирі будинку по вулиці Шевченка, 418, отруїлися, ймовірно, чадним газом, три особи, з них двоє дітей (2013 та 2018 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було доставлено у медичні заклади м. Львова", - йдеться у повідомленні.



Зазначають, що квартира обладнана 2-х функційним газовим котлом та плитою ПГ-4.



"До вияснення обставин працівниками газової служби перекрито подачу газу в квартиру. Обставини події з’ясовуються", - резюмували у департаменті.

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