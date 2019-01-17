У Львові двоє дітей отруїлося чадним газом
Сьогодні, 12:33
У Львові чадним газом отруїлося троє людей, серед них - двоє дітей (2013 та 2018 р.н.).
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"25 березня близько 15:02 годині у місті Львові у квартирі будинку по вулиці Шевченка, 418, отруїлися, ймовірно, чадним газом, три особи, з них двоє дітей (2013 та 2018 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було доставлено у медичні заклади м. Львова", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що квартира обладнана 2-х функційним газовим котлом та плитою ПГ-4.
"До вияснення обставин працівниками газової служби перекрито подачу газу в квартиру. Обставини події з’ясовуються", - резюмували у департаменті.
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Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"25 березня близько 15:02 годині у місті Львові у квартирі будинку по вулиці Шевченка, 418, отруїлися, ймовірно, чадним газом, три особи, з них двоє дітей (2013 та 2018 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було доставлено у медичні заклади м. Львова", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що квартира обладнана 2-х функційним газовим котлом та плитою ПГ-4.
"До вияснення обставин працівниками газової служби перекрито подачу газу в квартиру. Обставини події з’ясовуються", - резюмували у департаменті.
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