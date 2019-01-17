вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові двоє дітей отруїлося чадним газом

У Львові двоє дітей отруїлося чадним газом
У Львові чадним газом отруїлося троє людей, серед них - двоє дітей (2013 та 2018 р.н.).

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

"25 березня близько 15:02 годині у місті Львові у квартирі будинку по вулиці Шевченка, 418, отруїлися, ймовірно, чадним газом, три особи, з них двоє дітей (2013 та 2018 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було доставлено у медичні заклади м. Львова", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що квартира обладнана 2-х функційним газовим котлом та плитою ПГ-4.

"До вияснення обставин працівниками газової служби перекрито подачу газу в квартиру. Обставини події з’ясовуються", - резюмували у департаменті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львів, чадний газ, отруєння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє лучан виготовляють антисептики та безкоштовно роздають усіх охочим
Сьогодні, 12:50
На Волині створили штаб з реагування на надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 12:41
У Львові двоє дітей отруїлося чадним газом
Сьогодні, 12:33
Волинянин збив пішохода на дорозі Львів-Луцьк
Сьогодні, 12:25
В Княгининівській громаді дезінфікують дитячі майданчики і зупинки
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
У Львові шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти У Львові шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти
17 січень, 2019, 04:25
На Рівненщині чадним газом отруїлись 10 дітей та їхня матір На Рівненщині чадним газом отруїлись 10 дітей та їхня матір
24 лютий, 14:52
На Львівщині мати та троє дітей отруїлися чадним газом На Львівщині мати та троє дітей отруїлися чадним газом
13 жовтень, 2019, 06:23
Розповіли про стан потерпілих внаслідок отруєння чадним газом у Нововолинську Розповіли про стан потерпілих внаслідок отруєння чадним газом у Нововолинську
01 жовтень, 2019, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську ізолювали жінку з підозрою на COVID-19, яка повернулася із Єгипту
Сьогодні, 13:02
 0
Жінка з Сумщини, яка померла у реанімації з підозрою на коронавірус, була знахаркою і приймала людей
Сьогодні, 12:53
 0
Двоє лучан виготовляють антисептики та безкоштовно роздають усіх охочим
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині створили штаб з реагування на надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 12:41
 0
У Львові двоє дітей отруїлося чадним газом
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8