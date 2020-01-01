вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Двоє лучан виготовляють антисептики та безкоштовно роздають усіх охочим

Двоє лучан виготовляють антисептики та безкоштовно роздають усіх охочим
800 флаконів із антисептиком власноруч виготовили представники громадської організації «Крона» у Луцьку. Засіб для дезінфекції роздають усім охочим безплатно.

Про це Суспільному розповів лучанин Ігор Алексєєв.

Антисептик для рук виготовляє лучанин Ігор Алексєєв із друзями. Каже: ситуація із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 і нестача засобів дезинфекції спонукала зробити їх самостійно і роздавати усім, хто їх потребує.

"Це звичайна суміш спирту, гліцерину, дистильованої або очищеної води, ми додаємо ще ефірне масло і був екстракт алоє, нам ще вдавалося. Зроблена по рецептурі Всесвітньої асоціації охорони здоров’я, яка розповсюдила пам’ятку для країн, у яких є вірус", - розповідає лучанин.

Ігор Алексєєв розповів: змішували складники у пластмасовій ємності і розливали у пляшечки.

"Гліцерин я купував, тару ми довго купували. Спирт привезли люди: привезли спочатку 20 літрів, потім 30 літрів. Народ запитував про потреби і привозив що міг", - каже Ігор Алексєєв.

Кожна пляшка з етикеткою, на якій вказано склад і те, що вона не для продажу.

Ігор Алексєєв каже, що нині складно дістати спирт для подальшого виготовлення рідини для дезінфекції. Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак про ситуацію з нестачею спирту в аптеках сказала, що в найближчі дні підприємства виробництва спирту залучать усі свої резерви.

"Об'єм держрезерву буде збільшений, думаю, найближчим часом проблема зі спиртом буде вирішена на всіх рівнях", - відзначила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак.

Ігор Алексєєв каже: виготовлення дезінфікуючих засобів у нинішній ситуації має згуртувати усіх, хто може допомогти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лучани, антисептики, в домашніх умовах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Нововолинську ізолювали жінку з підозрою на COVID-19, яка повернулася із Єгипту
Сьогодні, 13:02
Жінка з Сумщини, яка померла у реанімації з підозрою на коронавірус, була знахаркою і приймала людей
Сьогодні, 12:53
На Волині створили штаб з реагування на надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 12:41
На коронавірус перевіряють 5 волинян
Сьогодні, 10:52
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську ізолювали жінку з підозрою на COVID-19, яка повернулася із Єгипту
Сьогодні, 13:02
Жінка з Сумщини, яка померла у реанімації з підозрою на коронавірус, була знахаркою і приймала людей
Сьогодні, 12:53
Двоє лучан виготовляють антисептики та безкоштовно роздають усіх охочим
Сьогодні, 12:50
На Волині створили штаб з реагування на надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 12:41
У Львові двоє дітей отруїлося чадним газом
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
ПЦУ почала виготовляти антисептики і роздавати їх людям ПЦУ почала виготовляти антисептики і роздавати їх людям
20 березень, 17:06
У школах та лікарнях Володимира-Волинського встановлюють антисептики для рук У школах та лікарнях Володимира-Волинського встановлюють антисептики для рук
05 березень, 17:27
Двоє лучан крали у Рівному ковпаки з авто Двоє лучан крали у Рівному ковпаки з авто
19 лютий, 12:16
Спіймали двох лучан, які у гаражі переховували крадену автівку Спіймали двох лучан, які у гаражі переховували крадену автівку
30 січень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську ізолювали жінку з підозрою на COVID-19, яка повернулася із Єгипту
Сьогодні, 13:02
 0
Жінка з Сумщини, яка померла у реанімації з підозрою на коронавірус, була знахаркою і приймала людей
Сьогодні, 12:53
 0
Двоє лучан виготовляють антисептики та безкоштовно роздають усіх охочим
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині створили штаб з реагування на надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 12:41
 0
У Львові двоє дітей отруїлося чадним газом
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8