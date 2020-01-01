Двоє лучан виготовляють антисептики та безкоштовно роздають усіх охочим





Про це Ігор Алексєєв.



Антисептик для рук виготовляє лучанин Ігор Алексєєв із друзями. Каже: ситуація із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 і нестача засобів дезинфекції спонукала зробити їх самостійно і роздавати усім, хто їх потребує.



"Це звичайна суміш спирту, гліцерину, дистильованої або очищеної води, ми додаємо ще ефірне масло і був екстракт алоє, нам ще вдавалося. Зроблена по рецептурі Всесвітньої асоціації охорони здоров’я, яка розповсюдила пам’ятку для країн, у яких є вірус", - розповідає лучанин.



Ігор Алексєєв розповів: змішували складники у пластмасовій ємності і розливали у пляшечки.



"Гліцерин я купував, тару ми довго купували. Спирт привезли люди: привезли спочатку 20 літрів, потім 30 літрів. Народ запитував про потреби і привозив що міг", - каже Ігор Алексєєв.



Кожна пляшка з етикеткою, на якій вказано склад і те, що вона не для продажу.



Ігор Алексєєв каже, що нині складно дістати спирт для подальшого виготовлення рідини для дезінфекції. Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак про ситуацію з нестачею спирту в аптеках сказала, що в найближчі дні підприємства виробництва спирту залучать усі свої резерви.



"Об'єм держрезерву буде збільшений, думаю, найближчим часом проблема зі спиртом буде вирішена на всіх рівнях", - відзначила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак.



Ігор Алексєєв каже: виготовлення дезінфікуючих засобів у нинішній ситуації має згуртувати усіх, хто може допомогти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 800 флаконів із антисептиком власноруч виготовили представники громадської організації «Крона» у Луцьку. Засіб для дезінфекції роздають усім охочим безплатно.Про це Суспільному розповів лучанинАнтисептик для рук виготовляє лучанин Ігор Алексєєв із друзями. Каже: ситуація із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 і нестача засобів дезинфекції спонукала зробити їх самостійно і роздавати усім, хто їх потребує."Це звичайна суміш спирту, гліцерину, дистильованої або очищеної води, ми додаємо ще ефірне масло і був екстракт алоє, нам ще вдавалося. Зроблена по рецептурі Всесвітньої асоціації охорони здоров’я, яка розповсюдила пам’ятку для країн, у яких є вірус", - розповідає лучанин.Ігор Алексєєв розповів: змішували складники у пластмасовій ємності і розливали у пляшечки."Гліцерин я купував, тару ми довго купували. Спирт привезли люди: привезли спочатку 20 літрів, потім 30 літрів. Народ запитував про потреби і привозив що міг", - каже Ігор Алексєєв.Кожна пляшка з етикеткою, на якій вказано склад і те, що вона не для продажу.Ігор Алексєєв каже, що нині складно дістати спирт для подальшого виготовлення рідини для дезінфекції. Заступниця голови облдержадміністраціїпро ситуацію з нестачею спирту в аптеках сказала, що в найближчі дні підприємства виробництва спирту залучать усі свої резерви."Об'єм держрезерву буде збільшений, думаю, найближчим часом проблема зі спиртом буде вирішена на всіх рівнях", - відзначила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак.Ігор Алексєєв каже: виготовлення дезінфікуючих засобів у нинішній ситуації має згуртувати усіх, хто може допомогти.

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