Призначили першого заступника голови Волинської ОДА

Леоніда Кирильчука призначили першим заступником голови Волинської облдержадміністрації.



Інформацію підтвердила радниця голови ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк, - пише



Він почав працювати на посаді від 26 березня.



До слова, Леонід Кирильчук раніше був заступником міського голови Луцька Антона Кривицького, працював у різний час керівником управлінь і департаментів Волинської ОДА.



Нагадаємо, що нещодавно у голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка з'явився новий заступник.

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