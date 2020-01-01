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Призначили першого заступника голови Волинської ОДА

Призначили першого заступника голови Волинської ОДА
Леоніда Кирильчука призначили першим заступником голови Волинської облдержадміністрації.

Інформацію підтвердила радниця голови ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк, - пише Суспільне Волині.

Він почав працювати на посаді від 26 березня.

До слова, Леонід Кирильчук раніше був заступником міського голови Луцька Антона Кривицького, працював у різний час керівником управлінь і департаментів Волинської ОДА.

Нагадаємо, що нещодавно у голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка з'явився новий заступник. Ним став Анатолій Костик.

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Теги: заступник, Леонід Кирильчук, Волинська ОДА
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