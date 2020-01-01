Призначили першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 13:26
Леоніда Кирильчука призначили першим заступником голови Волинської облдержадміністрації.
Інформацію підтвердила радниця голови ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк, - пише Суспільне Волині.
Він почав працювати на посаді від 26 березня.
До слова, Леонід Кирильчук раніше був заступником міського голови Луцька Антона Кривицького, працював у різний час керівником управлінь і департаментів Волинської ОДА.
Нагадаємо, що нещодавно у голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка з'явився новий заступник. Ним став Анатолій Костик.
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Інформацію підтвердила радниця голови ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк, - пише Суспільне Волині.
Він почав працювати на посаді від 26 березня.
До слова, Леонід Кирильчук раніше був заступником міського голови Луцька Антона Кривицького, працював у різний час керівником управлінь і департаментів Волинської ОДА.
Нагадаємо, що нещодавно у голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка з'явився новий заступник. Ним став Анатолій Костик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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