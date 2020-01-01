Судитимуть двох сестер-прикордонниць, які вбили новонароджене дитя на Волині

Судитимуть двох працівниць прикордонної служби, якіПро це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону та військової прокуратури Західного регіону України 25 березня 2020 року завершили досудове розслідування відносно двох військовослужбовців Львівського прикордонного загону ЗхРУ Держприкордонслужби України. Вони підозрюються в умисному вбивстві малолітньої дитини за попередньою змовою (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).За даними слідства, 29 липня 2019 року працівниця Держприкордонслужби під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину і відразу ж її вбила. Породілля умисно не перев’язала пуповину власної дитини та завдала удару по її голові. Як наслідок, немовля отримало закриту черепно-мозкову травму. При цьому, її рідна сестра – також працівниця Держприкордонслужби, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Львові.