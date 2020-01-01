вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть двох сестер-прикордонниць, які вбили новонароджене дитя на Волині

Судитимуть двох сестер-прикордонниць, які вбили новонароджене дитя на Волині
Судитимуть двох працівниць прикордонної служби, які підозрюються у вбивстві дитини на Волині.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону та військової прокуратури Західного регіону України 25 березня 2020 року завершили досудове розслідування відносно двох військовослужбовців Львівського прикордонного загону ЗхРУ Держприкордонслужби України. Вони підозрюються в умисному вбивстві малолітньої дитини за попередньою змовою (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 29 липня 2019 року працівниця Держприкордонслужби під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину і відразу ж її вбила. Породілля умисно не перев’язала пуповину власної дитини та завдала удару по її голові. Як наслідок, немовля отримало закриту черепно-мозкову травму. При цьому, її рідна сестра – також працівниця Держприкордонслужби, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Львові.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, вбивство, прикордонниці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям
Сьогодні, 13:50
У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
Сьогодні, 13:41
Судитимуть двох сестер-прикордонниць, які вбили новонароджене дитя на Волині
Сьогодні, 13:30
Призначили першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 13:26
У Нововолинську – 8 хворих із пневмонією
Сьогодні, 13:19
Схожі новини
Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку
12 березень, 16:45
Жорстокий вбивця пенсіонерки з Волині виявився її онуком: деталі трагедії. ВІДЕО Жорстокий вбивця пенсіонерки з Волині виявився її онуком: деталі трагедії. ВІДЕО
12 лютий, 09:36
На Волині 18-річний хлопець вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом На Волині 18-річний хлопець вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом
08 лютий, 20:11
Чоловік тональним кремом замазував синці на тілі: деталі вбивства волинянки Чоловік тональним кремом замазував синці на тілі: деталі вбивства волинянки
13 січень, 19:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький психолог розповів, як під час карантину не піддаватися паніці. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
 0
Фонд Zagoriy Foundation змінює свій курс*
Сьогодні, 14:31
 0
У місті на Волині зробили безплатними парковки під час карантину
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині облаштовують карантинні пости. ЯКІ ЇХНІ ФУНКЦІЇ
Сьогодні, 14:10
 0
Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8