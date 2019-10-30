У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
Сьогодні, 13:41
Біля житлових будинків у селі Рованці Луцького району загорілась суха трава.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, пожежа трапилась близько 11:50. Вигоріло майже пів гектара трави. На місці працювали рятувальники, які й ліквідували пожежу.
Нагадаємо, що 25 березня, у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника "Гнідавське болото".
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, пожежа трапилась близько 11:50. Вигоріло майже пів гектара трави. На місці працювали рятувальники, які й ліквідували пожежу.
Нагадаємо, що 25 березня, у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника "Гнідавське болото".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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