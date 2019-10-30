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У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО

У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
Біля житлових будинків у селі Рованці Луцького району загорілась суха трава.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, пожежа трапилась близько 11:50. Вигоріло майже пів гектара трави. На місці працювали рятувальники, які й ліквідували пожежу.

Нагадаємо, що 25 березня, у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника "Гнідавське болото".

У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО

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Теги: пожежа, Рованці, трава
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