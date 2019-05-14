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У місті на Волині зробили безплатними парковки під час карантину

У місті на Волині зробили безплатними парковки під час карантину
У Ковелі відмінили сплату збору за місця для паркування транспортних засобів.

Про це інформує КовельPost.

Сьогодні, 26 березня, відбулось чергове засідання Ковельської міської ради. Сесію провели у закритому режимі. З-поміж інших, обранці громади прийняли рішення про тимчасове звільнення від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів. Це пов'язане із запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та задля підтримки платників податків на період карантину.

Таким чином міська рада тимчасово на період з 26 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року звільнила уповноважену особу (підприємця) від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів в Ковелі.

Цим же документом припинено справляння збору за місця для паркування транспортних засобів для власників авто.

Як повідомила начальник фінансового управління Валентина Романчук, у зв'язку із звільненням від сплати збору за паркування, міський бюджет недоотримає близько 100 тисяч гривень.

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Теги: паркування, автомобілі, Ковель
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