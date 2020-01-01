Фонд Zagoriy Foundation змінює свій курс*

У зв’язку з епідемією коронавірусу фонд Zagoriy Foundation, засновником якого є, призупинить усі публічні заходи.Як повідомила директорка благодійного фонду, Zagoriy Foundation вносить зміни у плани на 2020 рік. На час карантину організація скасовує всі заплановані публічні заходи, а також відкладає старт нових благодійних програм. Точний термін відновлення публічної діяльності фонду поки невідомий.Однак це не означає, що Zagoriy Foundation не діятиме. Фонд планує рухатися в двох основних напрямках, які були намічені в цьому році. Організація збирається максимально сприяти розвитку культури благодійності у нашій країні. І зробить все можливе для того, щоб протидіяти епідемії нового коронавірусу COVID-19.Для виконання цих обіцянок Foundation вже робить активні кроки. Минулого тижня працівники фонду та фармкомпанії «Дарниця» передали три прилади ШВЛ у Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Апарати марки Vela американського виробництва відносяться до сучасної техніки для реанімаційних заходів. У лікарні ШВЛ використовуватимуть для вентиляції легенів пацієнтів, заражених коронавірусом, які знаходяться у критичному стані.Також Zagoriy Foundation оголосив про початок збору коштів на покупку ще 50 апаратів ШВЛ. Планується придбати прилади марок VELA, Bellavista 1000 і AVEA. Всі апарати американського виробництва вартістю від 27 до 40 тисяч доларів. За розрахунком фонду апарати зможуть прибути в Україну вже в кінці травня. Збір грошей буде проходити через Українську Біржу Благодійності. Таким чином працівники фонду хочуть дати можливість всім українцям долучитися до добрих справ. Кожне пожертвування стане внеском у боротьбу з епідемією.«Благодійність сьогодні важлива, як ніколи, - підкреслила. На її думку, для досягнення мети необхідне об’єднання сил благодійних організацій, фондів та меценатів.Як відомо пандемія COVID-19 торкнулася більше 170 країн світу. В Україні на 22 березня зареєстровано 47 випадків захворювання, три з яких виявилися смертельними. Поки тільки один із заражених повністю одужав.За сформованою на сьогодні медичною статистикою, 80% хворих переносять інфекцію легко. А у інших можуть розвиватися ускладнення у вигляді вірусної пневмонії різного ступеня тяжкості, аж до легеневої недостатності. Хворі у важкому стані потребують штучної вентиляції легенів. Без апаратів їм буде неможливо допомогти. Тому необхідно постаратися закупити якомога більшу кількість ШВЛ.Після закінчення епідемії та карантину робота благодійного фонду Zagoriy Foundation відновиться в звичному режимі.