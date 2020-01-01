Фонд Zagoriy Foundation змінює свій курс*
Сьогодні, 14:31
У зв’язку з епідемією коронавірусу фонд Zagoriy Foundation, засновником якого є Гліб Загорій, призупинить усі публічні заходи.
Як повідомила директорка благодійного фонду Євгенія Мазуренко, Zagoriy Foundation вносить зміни у плани на 2020 рік. На час карантину організація скасовує всі заплановані публічні заходи, а також відкладає старт нових благодійних програм. Точний термін відновлення публічної діяльності фонду поки невідомий.
Однак це не означає, що Zagoriy Foundation не діятиме. Фонд планує рухатися в двох основних напрямках, які були намічені в цьому році. Організація збирається максимально сприяти розвитку культури благодійності у нашій країні. І зробить все можливе для того, щоб протидіяти епідемії нового коронавірусу COVID-19.
Для виконання цих обіцянок Foundation вже робить активні кроки. Минулого тижня працівники фонду та фармкомпанії «Дарниця» передали три прилади ШВЛ у Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Апарати марки Vela американського виробництва відносяться до сучасної техніки для реанімаційних заходів. У лікарні ШВЛ використовуватимуть для вентиляції легенів пацієнтів, заражених коронавірусом, які знаходяться у критичному стані.
Також Zagoriy Foundation оголосив про початок збору коштів на покупку ще 50 апаратів ШВЛ. Планується придбати прилади марок VELA, Bellavista 1000 і AVEA. Всі апарати американського виробництва вартістю від 27 до 40 тисяч доларів. За розрахунком фонду апарати зможуть прибути в Україну вже в кінці травня. Збір грошей буде проходити через Українську Біржу Благодійності. Таким чином працівники фонду хочуть дати можливість всім українцям долучитися до добрих справ. Кожне пожертвування стане внеском у боротьбу з епідемією.
«Благодійність сьогодні важлива, як ніколи, - підкреслила Євгенія Мазуренко. На її думку, для досягнення мети необхідне об’єднання сил благодійних організацій, фондів та меценатів.
Як відомо пандемія COVID-19 торкнулася більше 170 країн світу. В Україні на 22 березня зареєстровано 47 випадків захворювання, три з яких виявилися смертельними. Поки тільки один із заражених повністю одужав.
За сформованою на сьогодні медичною статистикою, 80% хворих переносять інфекцію легко. А у інших можуть розвиватися ускладнення у вигляді вірусної пневмонії різного ступеня тяжкості, аж до легеневої недостатності. Хворі у важкому стані потребують штучної вентиляції легенів. Без апаратів їм буде неможливо допомогти. Тому необхідно постаратися закупити якомога більшу кількість ШВЛ.
Після закінчення епідемії та карантину робота благодійного фонду Zagoriy Foundation відновиться в звичному режимі.
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Як повідомила директорка благодійного фонду Євгенія Мазуренко, Zagoriy Foundation вносить зміни у плани на 2020 рік. На час карантину організація скасовує всі заплановані публічні заходи, а також відкладає старт нових благодійних програм. Точний термін відновлення публічної діяльності фонду поки невідомий.
Однак це не означає, що Zagoriy Foundation не діятиме. Фонд планує рухатися в двох основних напрямках, які були намічені в цьому році. Організація збирається максимально сприяти розвитку культури благодійності у нашій країні. І зробить все можливе для того, щоб протидіяти епідемії нового коронавірусу COVID-19.
Для виконання цих обіцянок Foundation вже робить активні кроки. Минулого тижня працівники фонду та фармкомпанії «Дарниця» передали три прилади ШВЛ у Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Апарати марки Vela американського виробництва відносяться до сучасної техніки для реанімаційних заходів. У лікарні ШВЛ використовуватимуть для вентиляції легенів пацієнтів, заражених коронавірусом, які знаходяться у критичному стані.
Також Zagoriy Foundation оголосив про початок збору коштів на покупку ще 50 апаратів ШВЛ. Планується придбати прилади марок VELA, Bellavista 1000 і AVEA. Всі апарати американського виробництва вартістю від 27 до 40 тисяч доларів. За розрахунком фонду апарати зможуть прибути в Україну вже в кінці травня. Збір грошей буде проходити через Українську Біржу Благодійності. Таким чином працівники фонду хочуть дати можливість всім українцям долучитися до добрих справ. Кожне пожертвування стане внеском у боротьбу з епідемією.
«Благодійність сьогодні важлива, як ніколи, - підкреслила Євгенія Мазуренко. На її думку, для досягнення мети необхідне об’єднання сил благодійних організацій, фондів та меценатів.
Як відомо пандемія COVID-19 торкнулася більше 170 країн світу. В Україні на 22 березня зареєстровано 47 випадків захворювання, три з яких виявилися смертельними. Поки тільки один із заражених повністю одужав.
За сформованою на сьогодні медичною статистикою, 80% хворих переносять інфекцію легко. А у інших можуть розвиватися ускладнення у вигляді вірусної пневмонії різного ступеня тяжкості, аж до легеневої недостатності. Хворі у важкому стані потребують штучної вентиляції легенів. Без апаратів їм буде неможливо допомогти. Тому необхідно постаратися закупити якомога більшу кількість ШВЛ.
Після закінчення епідемії та карантину робота благодійного фонду Zagoriy Foundation відновиться в звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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