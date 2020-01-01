Фасовані продукти та без гарячих напоїв: у магазинах Луцька посилюють карантинні заходи





Про це



Так, згідно з рекомендаціями комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій суб'єктам господарювання необхідно:



- забезпечити фасування (пакування) продуктів харчування, в тому числі хлібобулочних виробів, а також овочів та фруктів;



- впровадити технічні засоби безготівкового розрахунку (у разі їх відсутності);



- забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні, а також в торговому залі, у місцях видачі продукції та на вході, відстань між людьми в черзі у 1,5 метри;



- припинити приготування та реалізацію кавових та інших напоїв в закладах торгівлі;



- рекомендувати відвідувачам використання захисних масок;



- у разі виявлення у відвідувачів наявних симптомів ГРВІ, рекомендувати залишити даний заклад з подальшим зверненням до сімейного лікаря;



- забезпечити оповіщення відвідувачів про заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19.



Також наголошують на необхідності запровадити посилений протиепідемічний режим:



1) провітрювання (протягом 10 хвилин кожної години);



2) щоденне вологе прибирання приміщень (в тому числі меблів, обладнання, поручнів та інших предметів масового використання населенням) із застосуванням деззасобів;



3) встановлення в закладах торгівлі для відвідувачів розпилювачів деззасобів та диспансерів антисептичних речовин для обробки рук, а також забезпечити видачу кожному відвідувачу одноразових рукавичок;



4) організацію на робочих місцях заходів з посилення режиму поточної дезінфекції, в тому числі, застосовуючи розпилювачі деззасобів та встановлюючи диспансери антисептичних речовин для обробки рук;



5) забезпечити засобами індивідуального захисту (медичними масками, респіраторами, рукавичками тощо) працівників.



6) дотримання особистої гігієни працівниками, вимірювання температури тіла перед початком робочого дня;



Також наголошують, максимально розглянути можливість дистанційної роботи працівників.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська влада звертається до підприємців із запровадженням посилених протиепідемічних заходів безпеки у продовольчих магазинах.Про це повідомляє пресслужба мерії.Так, згідно з рекомендаціями комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій суб'єктам господарювання необхідно:- забезпечити фасування (пакування) продуктів харчування, в тому числі хлібобулочних виробів, а також овочів та фруктів;- впровадити технічні засоби безготівкового розрахунку (у разі їх відсутності);- забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні, а також в торговому залі, у місцях видачі продукції та на вході, відстань між людьми в черзі у 1,5 метри;- припинити приготування та реалізацію кавових та інших напоїв в закладах торгівлі;- рекомендувати відвідувачам використання захисних масок;- у разі виявлення у відвідувачів наявних симптомів ГРВІ, рекомендувати залишити даний заклад з подальшим зверненням до сімейного лікаря;- забезпечити оповіщення відвідувачів про заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19.Також наголошують на необхідності запровадити посилений протиепідемічний режим:1) провітрювання (протягом 10 хвилин кожної години);2) щоденне вологе прибирання приміщень (в тому числі меблів, обладнання, поручнів та інших предметів масового використання населенням) із застосуванням деззасобів;3) встановлення в закладах торгівлі для відвідувачів розпилювачів деззасобів та диспансерів антисептичних речовин для обробки рук, а також забезпечити видачу кожному відвідувачу одноразових рукавичок;4) організацію на робочих місцях заходів з посилення режиму поточної дезінфекції, в тому числі, застосовуючи розпилювачі деззасобів та встановлюючи диспансери антисептичних речовин для обробки рук;5) забезпечити засобами індивідуального захисту (медичними масками, респіраторами, рукавичками тощо) працівників.6) дотримання особистої гігієни працівниками, вимірювання температури тіла перед початком робочого дня;Також наголошують, максимально розглянути можливість дистанційної роботи працівників.

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