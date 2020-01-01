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Фасовані продукти та без гарячих напоїв: у магазинах Луцька посилюють карантинні заходи

Фасовані продукти та без гарячих напоїв: у магазинах Луцька посилюють карантинні заходи
Луцька міська влада звертається до підприємців із запровадженням посилених протиепідемічних заходів безпеки у продовольчих магазинах.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

Так, згідно з рекомендаціями комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій суб'єктам господарювання необхідно:

- забезпечити фасування (пакування) продуктів харчування, в тому числі хлібобулочних виробів, а також овочів та фруктів;

- впровадити технічні засоби безготівкового розрахунку (у разі їх відсутності);

- забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні, а також в торговому залі, у місцях видачі продукції та на вході, відстань між людьми в черзі у 1,5 метри;

- припинити приготування та реалізацію кавових та інших напоїв в закладах торгівлі;

- рекомендувати відвідувачам використання захисних масок;

- у разі виявлення у відвідувачів наявних симптомів ГРВІ, рекомендувати залишити даний заклад з подальшим зверненням до сімейного лікаря;

- забезпечити оповіщення відвідувачів про заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19.

Також наголошують на необхідності запровадити посилений протиепідемічний режим:

1) провітрювання (протягом 10 хвилин кожної години);

2) щоденне вологе прибирання приміщень (в тому числі меблів, обладнання, поручнів та інших предметів масового використання населенням) із застосуванням деззасобів;

3) встановлення в закладах торгівлі для відвідувачів розпилювачів деззасобів та диспансерів антисептичних речовин для обробки рук, а також забезпечити видачу кожному відвідувачу одноразових рукавичок;

4) організацію на робочих місцях заходів з посилення режиму поточної дезінфекції, в тому числі, застосовуючи розпилювачі деззасобів та встановлюючи диспансери антисептичних речовин для обробки рук;

5) забезпечити засобами індивідуального захисту (медичними масками, респіраторами, рукавичками тощо) працівників.

6) дотримання особистої гігієни працівниками, вимірювання температури тіла перед початком робочого дня;

Також наголошують, максимально розглянути можливість дистанційної роботи працівників.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: карантин у Луцьку, заходи безпеки, підприємці
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