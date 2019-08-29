Розповіли, чи виплатять волинянам пільги та субсидії





Про це розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод, - пише



У квітні виплатять понад 200 мільйонів гривень одержувачам пільг та субсидій, яких на Волині майже 130 тисяч. Також, на період карантину, уряд збільшив розміри соціальних нормативів, каже Оксана Гобод.



"Маємо отримати програмні забезпечення з метою перерахування субсидій у збільшених розмірах. Як запевнив уряд, перерахунки будуть стосуватися збільшення на 50% соціальних нормативів. Не загального розміру субсидій, щоб громадяни не плутали, а саме соціальних нормативів. Те, що в першу чергу споживається: електроенергія, холодна та гаряча вода, газ для приготування їжі. Ці нормативи будуть збільшені.



Можливо певні якісь керівники чи фізичні особи можуть піти на те, щоби скоротити громадян. То такі громадяни в першу чергу можуть стати на облік в центр зайнятості для того щоб їм доплачувала держава допомогу по безробіттю і скористатися правом на отримання житлово-комунальних субсидій в опалювальний період і паралельно в неопалювальний. Для таких громадян не буде враховуватися до сукупного доходу попередня заробітна плата, а врахується лише розмір виплати по безробіттю, який буде призначено в поточному місяці.", - розповіла Оксана Гобод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальні виплати, пільги та субсидії мешканці Волині отримають вчасно, згідно графікам надходження коштів.Про це розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення, - пише Суспільне Волині. У квітні виплатять понад 200 мільйонів гривень одержувачам пільг та субсидій, яких на Волині майже 130 тисяч. Також, на період карантину, уряд збільшив розміри соціальних нормативів, каже Оксана Гобод."Маємо отримати програмні забезпечення з метою перерахування субсидій у збільшених розмірах. Як запевнив уряд, перерахунки будуть стосуватися збільшення на 50% соціальних нормативів. Не загального розміру субсидій, щоб громадяни не плутали, а саме соціальних нормативів. Те, що в першу чергу споживається: електроенергія, холодна та гаряча вода, газ для приготування їжі. Ці нормативи будуть збільшені.Можливо певні якісь керівники чи фізичні особи можуть піти на те, щоби скоротити громадян. То такі громадяни в першу чергу можуть стати на облік в центр зайнятості для того щоб їм доплачувала держава допомогу по безробіттю і скористатися правом на отримання житлово-комунальних субсидій в опалювальний період і паралельно в неопалювальний. Для таких громадян не буде враховуватися до сукупного доходу попередня заробітна плата, а врахується лише розмір виплати по безробіттю, який буде призначено в поточному місяці.", - розповіла Оксана Гобод.

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