Лучани просять відремонтувати аварійний двір на проспекті Перемоги
Сьогодні, 15:27
Лучани просять відремонтувати дорогу та облаштувати тротуари в прибудинковій території, що на проспекті Перемоги, 25 та 25а.
Відповідну петицію 25 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Богацький Адам Миколайович.
"Дорога в нашому дворі знаходиться в аварійному стані, служби "103" і "101" вже не в змозі доїхати, відсутня закольцовка, відсутні тротуари, автопарковка не вміщає навіть мінімальну кількість авто мешканців", - йдеться у повідомлені.
Автор петиції просить, аби вищезгадану територію включили в план будівництва чи ремонтів дворових територій міста Луцька на 2020 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідну петицію 25 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Богацький Адам Миколайович.
"Дорога в нашому дворі знаходиться в аварійному стані, служби "103" і "101" вже не в змозі доїхати, відсутня закольцовка, відсутні тротуари, автопарковка не вміщає навіть мінімальну кількість авто мешканців", - йдеться у повідомлені.
Автор петиції просить, аби вищезгадану територію включили в план будівництва чи ремонтів дворових територій міста Луцька на 2020 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні вже 8 медиків підчепили коронавірус
Сьогодні, 15:50
Волинським медикам виділили 230 тисяч масок
Сьогодні, 15:35
Лучани просять відремонтувати аварійний двір на проспекті Перемоги
Сьогодні, 15:27
Розповіли, чи виплатять волинянам пільги та субсидії
Сьогодні, 15:15
В Україні продовжили навчальний рік у школах
Сьогодні, 15:03
Медіа