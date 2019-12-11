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Лучани просять відремонтувати аварійний двір на проспекті Перемоги

Лучани просять відремонтувати аварійний двір на проспекті Перемоги
Лучани просять відремонтувати дорогу та облаштувати тротуари в прибудинковій території, що на проспекті Перемоги, 25 та 25а.

Відповідну петицію 25 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Богацький Адам Миколайович.

"Дорога в нашому дворі знаходиться в аварійному стані, служби "103" і "101" вже не в змозі доїхати, відсутня закольцовка, відсутні тротуари, автопарковка не вміщає навіть мінімальну кількість авто мешканців", - йдеться у повідомлені.

Автор петиції просить, аби вищезгадану територію включили в план будівництва чи ремонтів дворових територій міста Луцька на 2020 рік.


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Теги: петиція, двір, ремонт
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