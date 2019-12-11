Лучани просять відремонтувати аварійний двір на проспекті Перемоги

Лучани просять відремонтувати дорогу та облаштувати тротуари в прибудинковій території, що на проспекті Перемоги, 25 та 25а.Відповідну петицію 25 березня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій"Дорога в нашому дворі знаходиться в аварійному стані, служби "103" і "101" вже не в змозі доїхати, відсутня закольцовка, відсутні тротуари, автопарковка не вміщає навіть мінімальну кількість авто мешканців", - йдеться у повідомлені.Автор петиції просить, аби вищезгадану територію включили в план будівництва чи ремонтів дворових територій міста Луцька на 2020 рік.