Волинським медикам виділили 230 тисяч масок





Про це інформує ОДА.



Волинська обласна державна адміністрація отримала 230 тисяч медичних масок із Державного резервного фонду України. Зараз їх доставляють у 32 медичні заклади Волині для потреб медперсоналу та бригад екстреної медичної допомоги.



Нагадаємо, раніше в область надійшов вантаж з спецодягом та масками від Міністерства охорони здоров’я України. Їх розприділили між Волинською обласної інфекційною лікарнею та Волинським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Експрес-тести на коронавірус отримали

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