Волинським медикам виділили 230 тисяч масок
Сьогодні, 15:35
Держрезерв виділив волинським медикам 230 000 масок.
Про це інформує ОДА.
Волинська обласна державна адміністрація отримала 230 тисяч медичних масок із Державного резервного фонду України. Зараз їх доставляють у 32 медичні заклади Волині для потреб медперсоналу та бригад екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, раніше в область надійшов вантаж з спецодягом та масками від Міністерства охорони здоров’я України. Їх розприділили між Волинською обласної інфекційною лікарнею та Волинським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Експрес-тести на коронавірус отримали 24 медзаклади області та бригади обласного центру екстреної медичної допомоги, які цілодобово чергують на пункті пропуску «Ягодин».
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Про це інформує ОДА.
Волинська обласна державна адміністрація отримала 230 тисяч медичних масок із Державного резервного фонду України. Зараз їх доставляють у 32 медичні заклади Волині для потреб медперсоналу та бригад екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, раніше в область надійшов вантаж з спецодягом та масками від Міністерства охорони здоров’я України. Їх розприділили між Волинською обласної інфекційною лікарнею та Волинським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Експрес-тести на коронавірус отримали 24 медзаклади області та бригади обласного центру екстреної медичної допомоги, які цілодобово чергують на пункті пропуску «Ягодин».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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