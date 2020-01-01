вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинським медикам виділили 230 тисяч масок

Волинським медикам виділили 230 тисяч масок
Держрезерв виділив волинським медикам 230 000 масок.

Про це інформує ОДА.

Волинська обласна державна адміністрація отримала 230 тисяч медичних масок із Державного резервного фонду України. Зараз їх доставляють у 32 медичні заклади Волині для потреб медперсоналу та бригад екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше в область надійшов вантаж з спецодягом та масками від Міністерства охорони здоров’я України. Їх розприділили між Волинською обласної інфекційною лікарнею та Волинським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Експрес-тести на коронавірус отримали 24 медзаклади області та бригади обласного центру екстреної медичної допомоги, які цілодобово чергують на пункті пропуску «Ягодин».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, медики, маски
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розпочалася весняна посівна. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
В Україні вже 8 медиків підчепили коронавірус
Сьогодні, 15:50
Волинським медикам виділили 230 тисяч масок
Сьогодні, 15:35
Лучани просять відремонтувати аварійний двір на проспекті Перемоги
Сьогодні, 15:27
Розповіли, чи виплатять волинянам пільги та субсидії
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
В Україні вже 8 медиків підчепили коронавірус В Україні вже 8 медиків підчепили коронавірус
Сьогодні, 15:50
За прогнозами медиків на Волині коронавірусом може захворіти 1050 людей: як до цього підготувались лікарні За прогнозами медиків на Волині коронавірусом може захворіти 1050 людей: як до цього підготувались лікарні
24 березень, 10:00
Волинь отримала першу партію тестів для визначення коронавірусу, захисних масок і костюмів Волинь отримала першу партію тестів для визначення коронавірусу, захисних масок і костюмів
24 березень, 09:50
Чи звільняються медики інфекційної лікарні у Луцьку через коронавірус Чи звільняються медики інфекційної лікарні у Луцьку через коронавірус
23 березень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розпочалася весняна посівна. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
 0
В Україні вже 8 медиків підчепили коронавірус
Сьогодні, 15:50
 0
Волинським медикам виділили 230 тисяч масок
Сьогодні, 15:35
 0
Лучани просять відремонтувати аварійний двір на проспекті Перемоги
Сьогодні, 15:27
 0
Розповіли, чи виплатять волинянам пільги та субсидії
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8