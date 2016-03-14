На Волині розпочалася весняна посівна. ВІДЕО





Кореспонденти



У полях поблизу села Жорнище Ківерцівського району працює сільськогосподарська техніка. Нині тут готуються сіяти яру пшеницю.



Засіяти 60 гектарів поля планують за два дні, розповідає фермер Павло Давидюк. Цього року, каже, обробили 2 700 гектарів.



Павло Давидюк говорить, що карантинні заходи на роботу в полі практично не впливає.



"На підприємстві започатковані методи, щоб убезпечити працівників - маски, дезінфекції. Особливих змін немає, будемо сподіватися, що не буде введено надзвичайного стану, бо можуть бути перебої з поставкою засобів захисту рослин і мінеральних добрив", - каже Павло Давидюк.



Зі слів начальника департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрія Горбенка в області почали сіяти яру пшеницю, горох. На черзі посів цукрових буряків.



"На сьогодні передбачається посіяти в межах 10 тисяч цукрових буряків. У нас найбільше садиться картоплі, 70 тисяч. І уже населення частково ранню картоплю посадило і практично процес розпочався. Картоплі – 70 тисяч гектарів, овочева група займає 20, це в основному посів і посадку проводить населення. Озимі культури ввійшли нормально у весну, підживлення дасть їм старту, а зараз увага має бути підвищена до хвороб, тому що зима була тепла і треба бути уважним до різним шкідників, це вже справа агрономів, які повинні за цим пильнувати.", - каже Юрій Горбенко



Він також зауважує, що у зв'язку із карантином заборонили продаж насіння. Але сподівається, що це питання вирішуватимуть на державному рівні найближчим часом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розпочались весняно-польові роботи.Кореспонденти Суспільного побували у Ківерцівському районі, аби подивитися, як працюють у час карантину в полі.У полях поблизу села Жорнище Ківерцівського району працює сільськогосподарська техніка. Нині тут готуються сіяти яру пшеницю.Засіяти 60 гектарів поля планують за два дні, розповідає фермер Павло Давидюк. Цього року, каже, обробили 2 700 гектарів.Павло Давидюк говорить, що карантинні заходи на роботу в полі практично не впливає."На підприємстві започатковані методи, щоб убезпечити працівників - маски, дезінфекції. Особливих змін немає, будемо сподіватися, що не буде введено надзвичайного стану, бо можуть бути перебої з поставкою засобів захисту рослин і мінеральних добрив", - каже Павло Давидюк.Зі слів начальника департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністраціїв області почали сіяти яру пшеницю, горох. На черзі посів цукрових буряків."На сьогодні передбачається посіяти в межах 10 тисяч цукрових буряків. У нас найбільше садиться картоплі, 70 тисяч. І уже населення частково ранню картоплю посадило і практично процес розпочався. Картоплі – 70 тисяч гектарів, овочева група займає 20, це в основному посів і посадку проводить населення. Озимі культури ввійшли нормально у весну, підживлення дасть їм старту, а зараз увага має бути підвищена до хвороб, тому що зима була тепла і треба бути уважним до різним шкідників, це вже справа агрономів, які повинні за цим пильнувати.", - каже Юрій ГорбенкоВін також зауважує, що у зв'язку із карантином заборонили продаж насіння. Але сподівається, що це питання вирішуватимуть на державному рівні найближчим часом.

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