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У Нововолинську горіло стихійне сміттєзвалище

У Нововолинську горіло стихійне сміттєзвалище
У Нововолинську посеред вулиці виникла пожежа.

Як повідомили БУГу рятувальники, горіло стихійне сміттєзвалище. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Так, 26-го березня на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ у Нововолинську надійшло повідомлення про загорання на 5-му мікрорайоні.

Зазначається, що у цьому місці пожежі траплялися неодноразово. Горить сміття, яке люди самовільно викидають на території.

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Теги: пожежа, Нововолинськ
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