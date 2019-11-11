У Нововолинську горіло стихійне сміттєзвалище





Як повідомили



Так, 26-го березня на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ у Нововолинську надійшло повідомлення про загорання на 5-му мікрорайоні.



Зазначається, що у цьому місці пожежі траплялися неодноразово. Горить сміття, яке люди самовільно викидають на території.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську посеред вулиці виникла пожежа.Як повідомили БУГу рятувальники, горіло стихійне сміттєзвалище. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Так, 26-го березня на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ у Нововолинську надійшло повідомлення про загорання на 5-му мікрорайоні.Зазначається, що у цьому місці пожежі траплялися неодноразово. Горить сміття, яке люди самовільно викидають на території.

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