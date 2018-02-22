Поліція розшукує лучанина за шахрайство





Про це інформує ГУНП в області.



Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Жиліча Олександра Васильовича, 08 лютого 1979 року народження, жителя Луцька.



Волинянина підозрюють у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантується.







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