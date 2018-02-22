Поліція розшукує лучанина за шахрайство
Сьогодні, 16:49
Поліція розшукує 41-річного лучанина за скоєння шахрайства.
Про це інформує ГУНП в області.
Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Жиліча Олександра Васильовича, 08 лютого 1979 року народження, жителя Луцька.
Волинянина підозрюють у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантується.
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Про це інформує ГУНП в області.
Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Жиліча Олександра Васильовича, 08 лютого 1979 року народження, жителя Луцька.
Волинянина підозрюють у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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