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Поліція розшукує лучанина за шахрайство

Поліція розшукує лучанина за шахрайство
Поліція розшукує 41-річного лучанина за скоєння шахрайства.

Про це інформує ГУНП в області.

Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Жиліча Олександра Васильовича, 08 лютого 1979 року народження, жителя Луцька.

Волинянина підозрюють у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантується.
Поліція розшукує лучанина за шахрайство



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Теги: розшук, шахрайство
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