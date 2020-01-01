#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО





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Дуже цікаво відбувається заняття - проведення інтродукції лілії лісової (Lslium martagon ) у вихованців Городоцького шкільного лісництва (Маневицький р-н). Опрацювання даних, спостереження про цю квітку входить до окремого розділу написання наукової роботи, яку зараз в електронному режимі активно готують учениця городоцької школи Мирослава Голодюк та керівник (координатором) наукової роботи Ніна Михайлівна Терещенко.



Зазначають, вихованці цього шкільного лісництва настільки захоплені справою вирощення унікальних рослин та догляду за ними, що навіть змагаються між собою, хто і які дослідження надалі проводитиме.



До слова, це та ж школа, у якій створили зимовий сад, де є унікальне озеленення пришкільної території, вирощення тюльпанів та картин з тіландсій чи стабілізованого моху.



На фото – паростки лілії лісової в умовах культури. Насіння було зібране із рослини в лісових масивах державного підприємства «Городоцьке лісове господарство».



Не менш унікальні захоплення є у вихованців Цуманського шкільного лісництва. Зокрема, учень 6-Б класу ЗЗСО І-ІІІ ст. смт Цумань Михайло Ройко проводить спостереження про стан деревостанів та рослинного покриву після зимового періоду. І батьки, і вчителі про хлопця кажуть: є висока ймовірність, що росте майбутній лісівник.



Вихованка цього ж лісництва – учениця 6-Б класу Іванна Папежук під час дистанційного навчання працює над створенням пам’яток щодо збереження лісів.



А їхній однокласник Дмитро Шкіль вирощує фінік.



Не можуть без лісових справ і вихованці Галузійського шкільного лісництва (ДП «Маневицьке ЛГ»). Діти частенько проводять свій вільний час у лісі, адже проживають досить близько лісу.



Так, учні 9-го класу Андрій снітко, Ангеліна Шмигельська, Дарина Купріянова, Діана Шмигельська, Людмила Годованюк здійснювали надзвичайно важливу нині справу – розвішували екогодівнички для птахів та шпаківні.



Учень 8-го класу, вихованець Кортеліського шкільного лісництва Владислав Дордюк (ДП «Ратнівське ЛМГ» розповідає, що на карантині можна доглянути за яблунею в саду, зайнятись ландшафтним дизайном на подвір’ї та навчити молодшого брата доглядати за саджанцями.



А член гуртка «Юні лісівники» ЦДЮТ Андрій Шишко на крантині займається улюбленою справою – фотографує. Хлопцю вдалося упіймати світанок та озерні краєвиди.



Десятикласник Андрій Шишко, вихованець Здомишельського учнівського лісництва ЦДЮТ, готувався до Міжнародного дня лісів – виготовив дві шпаківні та одну годівницю. Карантин не став завадою, щоб їх розвісити.



Зважаючи на те, що від учора наш карантин став іще довшим, вихованці шкільних лісництв вирішили започаткувати флешмоб #янакарантині.



"Тож, дорогі діти, вперед. Розказуйте і показуйте, чим – корисним для природи – ви займаєтеся на карантині. А раптом ваша ідея наштовхне когось на нові справи та захоплення. Не забувайте про хештег #янакарантині. Можете також тегати та позначати у своїх дописах сторінку вашого лісгоспу чи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. А ми обов’язково відзначимо вас за оригінальність", - підрезюмували у лісництві.









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