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#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО
На Волині вихованці шкільних лісництв розповіли та показали, чим займаються вдома, і розпочали флешмоб #янакарантині.

Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Дуже цікаво відбувається заняття - проведення інтродукції лілії лісової (Lslium martagon ) у вихованців Городоцького шкільного лісництва (Маневицький р-н). Опрацювання даних, спостереження про цю квітку входить до окремого розділу написання наукової роботи, яку зараз в електронному режимі активно готують учениця городоцької школи Мирослава Голодюк та керівник (координатором) наукової роботи Ніна Михайлівна Терещенко.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

Зазначають, вихованці цього шкільного лісництва настільки захоплені справою вирощення унікальних рослин та догляду за ними, що навіть змагаються між собою, хто і які дослідження надалі проводитиме.

До слова, це та ж школа, у якій створили зимовий сад, де є унікальне озеленення пришкільної території, вирощення тюльпанів та картин з тіландсій чи стабілізованого моху.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

На фото – паростки лілії лісової в умовах культури. Насіння було зібране із рослини в лісових масивах державного підприємства «Городоцьке лісове господарство».

Не менш унікальні захоплення є у вихованців Цуманського шкільного лісництва. Зокрема, учень 6-Б класу ЗЗСО І-ІІІ ст. смт Цумань Михайло Ройко проводить спостереження про стан деревостанів та рослинного покриву після зимового періоду. І батьки, і вчителі про хлопця кажуть: є висока ймовірність, що росте майбутній лісівник.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

Вихованка цього ж лісництва – учениця 6-Б класу Іванна Папежук під час дистанційного навчання працює над створенням пам’яток щодо збереження лісів.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

А їхній однокласник Дмитро Шкіль вирощує фінік.

Не можуть без лісових справ і вихованці Галузійського шкільного лісництва (ДП «Маневицьке ЛГ»). Діти частенько проводять свій вільний час у лісі, адже проживають досить близько лісу.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

Так, учні 9-го класу Андрій снітко, Ангеліна Шмигельська, Дарина Купріянова, Діана Шмигельська, Людмила Годованюк здійснювали надзвичайно важливу нині справу – розвішували екогодівнички для птахів та шпаківні.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

Учень 8-го класу, вихованець Кортеліського шкільного лісництва Владислав Дордюк (ДП «Ратнівське ЛМГ» розповідає, що на карантині можна доглянути за яблунею в саду, зайнятись ландшафтним дизайном на подвір’ї та навчити молодшого брата доглядати за саджанцями.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

А член гуртка «Юні лісівники» ЦДЮТ Андрій Шишко на крантині займається улюбленою справою – фотографує. Хлопцю вдалося упіймати світанок та озерні краєвиди.

Десятикласник Андрій Шишко, вихованець Здомишельського учнівського лісництва ЦДЮТ, готувався до Міжнародного дня лісів – виготовив дві шпаківні та одну годівницю. Карантин не став завадою, щоб їх розвісити.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

Зважаючи на те, що від учора наш карантин став іще довшим, вихованці шкільних лісництв вирішили започаткувати флешмоб #янакарантині.
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО

"Тож, дорогі діти, вперед. Розказуйте і показуйте, чим – корисним для природи – ви займаєтеся на карантині. А раптом ваша ідея наштовхне когось на нові справи та захоплення. Не забувайте про хештег #янакарантині. Можете також тегати та позначати у своїх дописах сторінку вашого лісгоспу чи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. А ми обов’язково відзначимо вас за оригінальність", - підрезюмували у лісництві.




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Теги: волинське лісництво, флешмоб, школярі
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