Лучанин перерахував шахраям за неіснуючі захисні маски понад 45 тисяч

На Волині зросла кількість шахрайств, пов’язаних із пандемією коронавірусу.Люди зараз часто стають жертвами шахраїв, які продають неіснуючі захисні маски, антисептики та медичні товари, - пише прокуратура Волині.Так, один лучанин перерахував за захисні маски шахраям 650 грн, а інший - понад 45 тис. грн, так і не отримавши товару.А мешканець Торчина позбувся 1500 грн, перерахувавши їх за неіснуючі термометри.Тож волинян вкотре просять бути уважними та обережними, купуючи та продаючи товари в інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його.