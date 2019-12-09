Лучанин перерахував шахраям за неіснуючі захисні маски понад 45 тисяч
Сьогодні, 17:10
На Волині зросла кількість шахрайств, пов’язаних із пандемією коронавірусу.
Люди зараз часто стають жертвами шахраїв, які продають неіснуючі захисні маски, антисептики та медичні товари, - пише прокуратура Волині.
Так, один лучанин перерахував за захисні маски шахраям 650 грн, а інший - понад 45 тис. грн, так і не отримавши товару.
А мешканець Торчина позбувся 1500 грн, перерахувавши їх за неіснуючі термометри.
Тож волинян вкотре просять бути уважними та обережними, купуючи та продаючи товари в інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Люди зараз часто стають жертвами шахраїв, які продають неіснуючі захисні маски, антисептики та медичні товари, - пише прокуратура Волині.
Так, один лучанин перерахував за захисні маски шахраям 650 грн, а інший - понад 45 тис. грн, так і не отримавши товару.
А мешканець Торчина позбувся 1500 грн, перерахувавши їх за неіснуючі термометри.
Тож волинян вкотре просять бути уважними та обережними, купуючи та продаючи товари в інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Андрій Разумовський розповів, як волинський ринок «первинки» працює в період карантину*
Сьогодні, 17:43
Волинянину, який вбив брата-американця, дали 2 роки тюрми
Сьогодні, 17:30
Лучанин перерахував шахраям за неіснуючі захисні маски понад 45 тисяч
Сьогодні, 17:10
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Поліція розшукує лучанина за шахрайство
Сьогодні, 16:49
Медіа