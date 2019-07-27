Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні

Підприємець, син відомого на Волині бізнесмена, купив апарат штучної вентиляції легенів та передав його Волинській обласній інфекційній лікарні.Про цеповідомили джерела у медичному закладі.У коментарі журналістам Максим Алфьоров розповів, що вирішив допомогти медзакладу, який опинився на передовій у період пандемії коронавірусу.За його словами, кожен свідомий підприємець, який має таку можливість, нині мав би відгукнутися на заклик народного депутата, який звернувся до бізнесу з проханням допомогти медикам у порятунку Волині від коронавірусу.Тож Максим Алфьоров за допомогою своєї подруги, яка проживає у Німеччині, купив апарат штучної вентиляції легенів, а сьогодні, 26 березня, передав його головному лікареві інфекційної лікарніДо слова, пристрій – портативний. Тож його можуть використовувати та брати на виклики до важких хворих бригади екстреної медичної допомоги.