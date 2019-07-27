Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Сьогодні, 18:11
Підприємець Максим Алфьоров, син відомого на Волині бізнесмена В'ячеслава Алфьорова, купив апарат штучної вентиляції легенів та передав його Волинській обласній інфекційній лікарні.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у медичному закладі.
У коментарі журналістам Максим Алфьоров розповів, що вирішив допомогти медзакладу, який опинився на передовій у період пандемії коронавірусу.
За його словами, кожен свідомий підприємець, який має таку можливість, нині мав би відгукнутися на заклик народного депутата Ігоря Палиці, який звернувся до бізнесу з проханням допомогти медикам у порятунку Волині від коронавірусу.
Тож Максим Алфьоров за допомогою своєї подруги, яка проживає у Німеччині, купив апарат штучної вентиляції легенів, а сьогодні, 26 березня, передав його головному лікареві інфекційної лікарні Русланові Морочковському.
До слова, пристрій – портативний. Тож його можуть використовувати та брати на виклики до важких хворих бригади екстреної медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у медичному закладі.
У коментарі журналістам Максим Алфьоров розповів, що вирішив допомогти медзакладу, який опинився на передовій у період пандемії коронавірусу.
За його словами, кожен свідомий підприємець, який має таку можливість, нині мав би відгукнутися на заклик народного депутата Ігоря Палиці, який звернувся до бізнесу з проханням допомогти медикам у порятунку Волині від коронавірусу.
Тож Максим Алфьоров за допомогою своєї подруги, яка проживає у Німеччині, купив апарат штучної вентиляції легенів, а сьогодні, 26 березня, передав його головному лікареві інфекційної лікарні Русланові Морочковському.
До слова, пристрій – портативний. Тож його можуть використовувати та брати на виклики до важких хворих бригади екстреної медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вибір редактора
Останні новини
Двоє п'яних волинян заявили до поліції про неіснуючий грабіж
Сьогодні, 18:45
Судитимуть волинського митника, який систематично вимагав хабарі
Сьогодні, 18:20
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Сьогодні, 18:11
Як довго коронавірус живе на поверхнях
Сьогодні, 18:08
У Вінницькій області COVID-19 заразилася дитина
Сьогодні, 18:02
Медіа
не словом - а ділом.