Судитимуть волинського митника, який систематично вимагав хабарі
Сьогодні, 18:20
Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт про вимагання й одержання неправомірної вигоди головним державним інспектором відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що митники на цьому посту систематично вимагали й одержували побори із волинянина, який займається перевезенням товарів та пасажирів через державний кордон України.
Щоразу, коли автомобіль громадянина перетинав кордон, він платив правоохоронцям за безперешкодне проходження митних формальностей.
25 вересня 2019 року митника викрили, коли він вимагав та одержав від волинянина чергову "данину" за не створення штучних перешкод під час ввезення на територію України пасажирів та товарів.
Працівника митниці (як і ще трьох його колег з цього ж митного поста) обвинувачують у вчиненні злочину й невдовзі він постане перед судом.
Зауважуають, що згідно із санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за одержання неправомірної вигоди, поєднане із вимаганням, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що митники на цьому посту систематично вимагали й одержували побори із волинянина, який займається перевезенням товарів та пасажирів через державний кордон України.
Щоразу, коли автомобіль громадянина перетинав кордон, він платив правоохоронцям за безперешкодне проходження митних формальностей.
25 вересня 2019 року митника викрили, коли він вимагав та одержав від волинянина чергову "данину" за не створення штучних перешкод під час ввезення на територію України пасажирів та товарів.
Працівника митниці (як і ще трьох його колег з цього ж митного поста) обвинувачують у вчиненні злочину й невдовзі він постане перед судом.
Зауважуають, що згідно із санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за одержання неправомірної вигоди, поєднане із вимаганням, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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