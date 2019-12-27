Волинянину, який вбив брата-американця, дали 2 роки тюрми





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, - пишуть



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Нововолинську ударом ножа в серце вбили американця



Так, 11 вересня 2017 року обвинувачений перебував у власній квартирі в Нововолинську в стані алкогольного сп’яніння. Захищаючись він нападу свого неповнолітнього двоюрідного брата, який кілька разів вдарив його лезом ножа в передпліччя, обвинувачений викрутив ніж в напрямку грудей потерпілого. Перевищуючи межі допустимої самооборони, обвинувачений наніс своєму двоюрідному брату удар ножем в груди, внаслідок чого той помер.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково. Зазначив, що злочин вчинив в умовах самооборони. Вказав, що у нього не було умислу та мети позбавляти свого двоюрідного брата життя. Він зазначив, що подія мала місце за інших обставин, аніж це було описано у пред`явленому йому обвинуваченні. З його слів, під час конфлікту, коли він викрутив ніж в сторону потерпілого, саме його брат надавив на нього, після чого лезо ножа штрикнуло груди.



Рідна тітка обвинуваченого та потерпілого виступала від імені матері померлого, яка проживає в США. За результатами судового розгляду справи вона просила виправдати обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства. Жінка заявила про недоведеність його вини у вчиненні даного злочину стороною обвинувачення.



Суд визнав волинянина винним за статтею 118 КК України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Однак на момент вироку він вже відсидів за ґратами два роки та шість місяців, тож повністю відбув покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину, який наніс смертельне ножове поранення своєму двоюрідному брату-американцю, нарешті винесли вирок – два роки позбавлення волі. Однак він був затриманий ще у 2017 році, тому повністю відбув покарання.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, - пишуть Волинські новини. Так, 11 вересня 2017 року обвинувачений перебував у власній квартирі в Нововолинську в стані алкогольного сп’яніння. Захищаючись він нападу свого неповнолітнього двоюрідного брата, який кілька разів вдарив його лезом ножа в передпліччя, обвинувачений викрутив ніж в напрямку грудей потерпілого. Перевищуючи межі допустимої самооборони, обвинувачений наніс своєму двоюрідному брату удар ножем в груди, внаслідок чого той помер.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково. Зазначив, що злочин вчинив в умовах самооборони. Вказав, що у нього не було умислу та мети позбавляти свого двоюрідного брата життя. Він зазначив, що подія мала місце за інших обставин, аніж це було описано у пред`явленому йому обвинуваченні. З його слів, під час конфлікту, коли він викрутив ніж в сторону потерпілого, саме його брат надавив на нього, після чого лезо ножа штрикнуло груди.Рідна тітка обвинуваченого та потерпілого виступала від імені матері померлого, яка проживає в США. За результатами судового розгляду справи вона просила виправдати обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства. Жінка заявила про недоведеність його вини у вчиненні даного злочину стороною обвинувачення.Суд визнав волинянина винним за статтею 118 КК України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Однак на момент вироку він вже відсидів за ґратами два роки та шість місяців, тож повністю відбув покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію