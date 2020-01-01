У ЖК «Яровиця» – останні квартири у зданому будинку*

Карантин - час для аналізу та пошуку і оцінки нових можливостей. Житловий комплекспропонує вигідні інвестиції у майбутнє.Придбання квартири у зданому будинку - це надійна фінансова інвестиція і комфортне житло у центрі Луцька.Винятковість «Яровиці» – це сучасні архітектурні рішення, які поєднуються з комфортною інфраструктурою та соціальним простором.Переваги житла у «Яровиці»:- енергоощадні панорамні вікна з системою триплекс для безпеки фірми BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом;- індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU;- сучасна система вентильованого фасаду з мінераловатним утеплювачем;- вперше в Луцьку – три ліфти у під’їзді. Високонадійні, безшумні ліфти MIZUI;- підключення квартири до загальнобудинкового електро-, газо- та водопостачання, встановленні відповідні лічильники;- підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами;- сучасні дитячі майданчики та функціональні спортивні тренажери;- ланшафтний дизайн, зелені насадження та унікальний арт-простір.Зауважують, що кількість квартир обмежена.