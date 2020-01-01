У ЖК «Яровиця» – останні квартири у зданому будинку*
Сьогодні, 10:10
Карантин - час для аналізу та пошуку і оцінки нових можливостей. Житловий комплекс «Яровиця» пропонує вигідні інвестиції у майбутнє.
Придбання квартири у зданому будинку - це надійна фінансова інвестиція і комфортне житло у центрі Луцька.
Винятковість «Яровиці» – це сучасні архітектурні рішення, які поєднуються з комфортною інфраструктурою та соціальним простором.
Переваги житла у «Яровиці»:
- енергоощадні панорамні вікна з системою триплекс для безпеки фірми BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом;
- індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU;
- сучасна система вентильованого фасаду з мінераловатним утеплювачем;
- вперше в Луцьку – три ліфти у під’їзді. Високонадійні, безшумні ліфти MIZUI;
- підключення квартири до загальнобудинкового електро-, газо- та водопостачання, встановленні відповідні лічильники;
- підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами;
- сучасні дитячі майданчики та функціональні спортивні тренажери;
- ланшафтний дизайн, зелені насадження та унікальний арт-простір.
Зауважують, що кількість квартир обмежена.
Детальніше на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
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Придбання квартири у зданому будинку - це надійна фінансова інвестиція і комфортне житло у центрі Луцька.
Винятковість «Яровиці» – це сучасні архітектурні рішення, які поєднуються з комфортною інфраструктурою та соціальним простором.
Переваги житла у «Яровиці»:
- енергоощадні панорамні вікна з системою триплекс для безпеки фірми BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом;
- індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU;
- сучасна система вентильованого фасаду з мінераловатним утеплювачем;
- вперше в Луцьку – три ліфти у під’їзді. Високонадійні, безшумні ліфти MIZUI;
- підключення квартири до загальнобудинкового електро-, газо- та водопостачання, встановленні відповідні лічильники;
- підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами;
- сучасні дитячі майданчики та функціональні спортивні тренажери;
- ланшафтний дизайн, зелені насадження та унікальний арт-простір.
Зауважують, що кількість квартир обмежена.
Детальніше на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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