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У ЖК «Яровиця» – останні квартири у зданому будинку*

У ЖК «Яровиця» – останні квартири у зданому будинку*
Карантин - час для аналізу та пошуку і оцінки нових можливостей. Житловий комплекс «Яровиця» пропонує вигідні інвестиції у майбутнє.

Придбання квартири у зданому будинку - це надійна фінансова інвестиція і комфортне житло у центрі Луцька.

Винятковість «Яровиці» – це сучасні архітектурні рішення, які поєднуються з комфортною інфраструктурою та соціальним простором.

Переваги житла у «Яровиці»:

- енергоощадні панорамні вікна з системою триплекс для безпеки фірми BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом;

- індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU;

- сучасна система вентильованого фасаду з мінераловатним утеплювачем;

- вперше в Луцьку – три ліфти у під’їзді. Високонадійні, безшумні ліфти MIZUI;

- підключення квартири до загальнобудинкового електро-, газо- та водопостачання, встановленні відповідні лічильники;

- підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами;

- сучасні дитячі майданчики та функціональні спортивні тренажери;

- ланшафтний дизайн, зелені насадження та унікальний арт-простір.

Зауважують, що кількість квартир обмежена.

Детальніше на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05


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Теги: Яровиця, житло, квартира, оселя
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