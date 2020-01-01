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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Як довго коронавірус живе на поверхнях

Як довго коронавірус живе на поверхнях
Центр громадського здоров’я України повідомив, що коронавіруси можуть жити на поверхнях до 5 днів.

Про це йдеться на сторінці закладу охорони здоров’я у Facebook.

Зауважили, заразність вірусу значно знижується вже за 3 години. Також додали, конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування — ручки дверей, поручні, кнопка зливного бачку, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо.

Рекомендують використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфекційні засоби із 0,5% хлору або 60-80% спирту із дотриманням правил безпеки. Одяг та білизну можна прати з порошком у машині за максимально можливої температури та ретельно висушувати.

Як довго коронавірус живе на поверхнях

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Теги: коронавірус, ЦГЗ, Україна
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