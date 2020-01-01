Як довго коронавірус живе на поверхнях





Про це



Зауважили, заразність вірусу значно знижується вже за 3 години. Також додали, конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування — ручки дверей, поручні, кнопка зливного бачку, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо.



Рекомендують використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфекційні засоби із 0,5% хлору або 60-80% спирту із дотриманням правил безпеки. Одяг та білизну можна прати з порошком у машині за максимально можливої температури та ретельно висушувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центр громадського здоров’я України повідомив, що коронавіруси можуть жити на поверхнях до 5 днів.Про це йдеться на сторінці закладу охорони здоров’я у Facebook.Зауважили, заразність вірусу значно знижується вже за 3 години. Також додали, конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування — ручки дверей, поручні, кнопка зливного бачку, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо.Рекомендують використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфекційні засоби із 0,5% хлору або 60-80% спирту із дотриманням правил безпеки. Одяг та білизну можна прати з порошком у машині за максимально можливої температури та ретельно висушувати.

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