Як довго коронавірус живе на поверхнях
Сьогодні, 18:08
Центр громадського здоров’я України повідомив, що коронавіруси можуть жити на поверхнях до 5 днів.
Про це йдеться на сторінці закладу охорони здоров’я у Facebook.
Зауважили, заразність вірусу значно знижується вже за 3 години. Також додали, конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування — ручки дверей, поручні, кнопка зливного бачку, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо.
Рекомендують використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфекційні засоби із 0,5% хлору або 60-80% спирту із дотриманням правил безпеки. Одяг та білизну можна прати з порошком у машині за максимально можливої температури та ретельно висушувати.
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Про це йдеться на сторінці закладу охорони здоров’я у Facebook.
Зауважили, заразність вірусу значно знижується вже за 3 години. Також додали, конкретні терміни залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування — ручки дверей, поручні, кнопка зливного бачку, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо.
Рекомендують використовувати для дезінфекції звичайні побутові дезінфекційні засоби із 0,5% хлору або 60-80% спирту із дотриманням правил безпеки. Одяг та білизну можна прати з порошком у машині за максимально можливої температури та ретельно висушувати.
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