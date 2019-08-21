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На Волині затримали чоловіка, який хотів незаконно ввезти Mercedes

На Волині затримали чоловіка, який хотів незаконно ввезти Mercedes
Волинські митники попередили спробу ввезення незадекларованого товару.

9 березня директор товариства подав митну декларацію, відповідно до якої в митному режимі «імпорт» переміщується легковий автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. Під час проведення ідентифікаційного митного огляду задекларованого транспортного засобу з'ясували, що згідно реєстраційних документів, автомобіль вантажний, однак задекларований як легковий, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Управління контролю митної вартості, Волинської митниці Держмитслужби винесла класифікаційне рішення «про визначення коду товару», відповідно до якого підтверджено, що транспортний засіб є вантажним автомобілем.

Таким чином директор товариства, під час митного оформлення транспортного засобу марки Mercedes-Benz Sprinter, не заявив за встановленою формою точних та достовірних його відомостей, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.

Відтак, автомобіль вартістю 69,2 тисячі гривень вилучили до рішення суду.

На Волині затримали чоловіка, який хотів незаконно ввезти Mercedes
На Волині затримали чоловіка, який хотів незаконно ввезти Mercedes
На Волині затримали чоловіка, який хотів незаконно ввезти Mercedes

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Теги: Волинська митниця, декларація, авто
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