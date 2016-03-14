На Волині під час карантину запрацюють насіннєві магазини





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Такі зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 №239 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» відстояли керівники структурних підрозділів обласних державних адміністрацій з питань агропромислового розвитку.



За словами начальника управління агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрія Горбенка, після оголошення карантину та закриття більшості торгових точок з насінням, до нього почали масово звертатись стурбовані селяни, садівники та городники, адже розпочинається посівна кампанія, а придбати необхідне немає де.



«Ми зі свого боку зробили все, аби нас почули у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та дозволили підприємцям торгівлю насінням та саджанцями. Для нашого аграрного регіону – це дуже важливо. Постанова вже набрала юридичної сили, тому тепер справа за місцевими органами влади.



Я сьогодні особисто звернувся до посадовців міських рад Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимир-Волинського, аби вони взяли до уваги зміни у законодавстві та вже із завтрашнього дня зняли обмеження щодо торгівлі насінням і садивними матеріалами, пестицидами та агрохімікатами. З тим, щоб волиняни вже мали можливість придбати усе необхідне до весняно-польових робіт», - резюмував посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд дозволив відновити торгівлю насінням і садивними матеріалами, пестицидами та агрохімікатами. Тож на Волині насіннєві магазини відновлять роботу під час карантину.Про це повідомляє Волинська ОДА.Такі зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 №239 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» відстояли керівники структурних підрозділів обласних державних адміністрацій з питань агропромислового розвитку.За словами начальника управління агропромислового розвитку Волинської ОДА, після оголошення карантину та закриття більшості торгових точок з насінням, до нього почали масово звертатись стурбовані селяни, садівники та городники, адже розпочинається посівна кампанія, а придбати необхідне немає де.«Ми зі свого боку зробили все, аби нас почули у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та дозволили підприємцям торгівлю насінням та саджанцями. Для нашого аграрного регіону – це дуже важливо. Постанова вже набрала юридичної сили, тому тепер справа за місцевими органами влади.Я сьогодні особисто звернувся до посадовців міських рад Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимир-Волинського, аби вони взяли до уваги зміни у законодавстві та вже із завтрашнього дня зняли обмеження щодо торгівлі насінням і садивними матеріалами, пестицидами та агрохімікатами. З тим, щоб волиняни вже мали можливість придбати усе необхідне до весняно-польових робіт», - резюмував посадовець.

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