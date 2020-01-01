Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 27 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 10-15º тепла.
У Луцьку також передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 0-2º морозу, вдень 12-14º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 10-15º тепла.
У Луцьку також передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 0-2º морозу, вдень 12-14º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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