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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 27 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 27 березня
У Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 10-15º тепла.

У Луцьку також передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 0-2º морозу, вдень 12-14º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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