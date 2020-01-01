вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На самоізоляції у Луцьку перебуває 66 осіб: поліція веде спостереження

На самоізоляції у Луцьку перебуває 66 осіб: поліція веде спостереження
У Луцьку на самоізоляції перебувають 66 осіб, які повернулись із-за кордону.

Про це стало відомо у четвер, 26 березня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, інформує пресслужба Луцької міської ради, - інформує "Волинь 24".

Як розповіли представники патрульної поліції, за 66 особами, що повернулись до міста із-за кордону ведеться спостереження.

Також додали, що з усіма ними було проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання режиму самоізоляції протягом 14-ти днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самоізоляція, луцьк, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу в Україні підтвердили 40 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:17
Волинські медики розповіли про користь масок, вірус у повітрі та необхідність карантину
Сьогодні, 21:36
На самоізоляції у Луцьку перебуває 66 осіб: поліція веде спостереження
Сьогодні, 21:16
На Волині під час карантину запрацюють насіннєві магазини
Сьогодні, 20:38
Як не повертати кредит і не платити іпотеку через карантин: усе про нововведення НБУ
Сьогодні, 20:17
Схожі новини
Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО Відомі лучани закликають дотримуватися карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
У Луцьку медики платили 6 гривень за «безкоштовне» перевезення під час карантину У Луцьку медики платили 6 гривень за «безкоштовне» перевезення під час карантину
25 березень, 16:02
Псевдопрацівники мерії в масках проникли в помешкання у Луцьку Псевдопрацівники мерії в масках проникли в помешкання у Луцьку
25 березень, 11:39
Пустовіт просить зупинити роботу «Модерн-Експо» Пустовіт просить зупинити роботу «Модерн-Експо»
25 березень, 09:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Сьогодні, 18:11
 1
У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому
Сьогодні, 22:21
 0
За добу в Україні підтвердили 40 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:17
 0
Волинські медики розповіли про користь масок, вірус у повітрі та необхідність карантину
Сьогодні, 21:36
 0
На самоізоляції у Луцьку перебуває 66 осіб: поліція веде спостереження
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8