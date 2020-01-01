На самоізоляції у Луцьку перебуває 66 осіб: поліція веде спостереження





Про це стало відомо у четвер, 26 березня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, інформує пресслужба Луцької міської ради, -



Як розповіли представники патрульної поліції, за 66 особами, що повернулись до міста із-за кордону ведеться спостереження.



Також додали, що з усіма ними було проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання режиму самоізоляції протягом 14-ти днів.

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