вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому

У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому
У Нововолинську підприємці створили перелік товарів, які жителі міста можуть придбати по телефону з доставкою додому.

Про розповідає Сергій Новосад, - передає БУГ.

Під час карантину нововолинці зможуть придбати продукти харчування, насіння, одяг та взуття з дому. Такий віртуальний бізнес буде взаємовигідний для обох сторін. Підприємці зазнають менших втрат, а містяни зможуть зекономити та зайвий раз не виходити за покупками.

У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому

У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому

У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нововолинськ, покупки, онлайн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому
Сьогодні, 22:21
За добу в Україні підтвердили 40 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:17
Волинські медики розповіли про користь масок, вірус у повітрі та необхідність карантину
Сьогодні, 21:36
На самоізоляції у Луцьку перебуває 66 осіб: поліція веде спостереження
Сьогодні, 21:16
На Волині під час карантину запрацюють насіннєві магазини
Сьогодні, 20:38
Схожі новини
У Нововолинську горіло стихійне сміттєзвалище У Нововолинську горіло стихійне сміттєзвалище
Сьогодні, 16:47
У Нововолинську – 8 хворих із пневмонією У Нововолинську – 8 хворих із пневмонією
Сьогодні, 13:19
У Нововолинську ізолювали жінку з підозрою на COVID-19, яка повернулася із Єгипту У Нововолинську ізолювали жінку з підозрою на COVID-19, яка повернулася із Єгипту
Сьогодні, 13:02
У волинському місті кравчині об`єднуються для пошиття масок У волинському місті кравчині об`єднуються для пошиття масок
Сьогодні, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Сьогодні, 18:11
 1
У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому
Сьогодні, 22:21
 0
За добу в Україні підтвердили 40 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:17
 0
Волинські медики розповіли про користь масок, вірус у повітрі та необхідність карантину
Сьогодні, 21:36
 0
На самоізоляції у Луцьку перебуває 66 осіб: поліція веде спостереження
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8