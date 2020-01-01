У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому





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Під час карантину нововолинці зможуть придбати продукти харчування, насіння, одяг та взуття з дому. Такий віртуальний бізнес буде взаємовигідний для обох сторін. Підприємці зазнають менших втрат, а містяни зможуть зекономити та зайвий раз не виходити за покупками.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську підприємці створили перелік товарів, які жителі міста можуть придбати по телефону з доставкою додому.Про розповідає Сергій Новосад, - передає БУГ.Під час карантину нововолинці зможуть придбати продукти харчування, насіння, одяг та взуття з дому. Такий віртуальний бізнес буде взаємовигідний для обох сторін. Підприємці зазнають менших втрат, а містяни зможуть зекономити та зайвий раз не виходити за покупками.

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