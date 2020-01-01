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До Луцького міськрайонного суду не пускатимуть без маски

До Луцького міськрайонного суду не пускатимуть без маски
В Україні продовжують діяти заходи протидії розповсюдження вірусного захворювання COVID-19.

У Луцькому міськрайонному суді у Волинській області наголошують, що наявність захисної маски обов'язкова для відвідування Луцького міськрайонного суду у Волинській області, - пише ІА Конкурент.

Нагадаємо, що Луцький міськрайонний суд Волинської області з 18 березня перейшов на особливий режим роботи. Зокрема, заборонено допуск у будівлю суду осіб з ознаками респіраторних захворювань. Розгляд справ, окрім невідкладних, у відкритих судових засіданнях за участю учасників судових процесів зупинено.

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Теги: луцьк, суд, маска, карантин
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