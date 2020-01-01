До Луцького міськрайонного суду не пускатимуть без маски





У Луцькому міськрайонному суді у Волинській області наголошують, що наявність захисної маски обов'язкова для відвідування Луцького міськрайонного суду у Волинській області, -



Нагадаємо, що Луцький міськрайонний суд Волинської області з 18 березня перейшов на особливий режим роботи. Зокрема, заборонено допуск у будівлю суду осіб з ознаками респіраторних захворювань. Розгляд справ, окрім невідкладних, у відкритих судових засіданнях за участю учасників судових процесів зупинено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні продовжують діяти заходи протидії розповсюдження вірусного захворювання COVID-19.У Луцькому міськрайонному суді у Волинській області наголошують, що наявність захисної маски обов'язкова для відвідування Луцького міськрайонного суду у Волинській області, - пише ІА Конкурент.Нагадаємо, що Луцький міськрайонний суд Волинської області з 18 березня перейшов на особливий режим роботи. Зокрема, заборонено допуск у будівлю суду осіб з ознаками респіраторних захворювань. Розгляд справ, окрім невідкладних, у відкритих судових засіданнях за участю учасників судових процесів зупинено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію