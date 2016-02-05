ДПА скасують, зарплати отримають, ЗНО відбудеться: як карантин вплинув на навчальний рік

Любомира Мандзій розповіла про закінчення навчального року, цьогорічне ЗНО, вступну кампанію і роботу шкіл в період карантину.



Про це



Як відбуватиметься навчальний процес у період карантину?



Як відомо, карантин продовжено до 24 квітня. Отож, ми продовжимо працювати так, як спробували це робити від 12 березня, тобто дистанційно. Був відповідний лист Міністерства освіти і науки щодо структури навчального року. І якщо цього тижня у школі передбачені канікули, то це зберігається. Тому протягом тижня просимо педагогів не передбачати завдань для учнів.



Коли закінчиться навчальний рік?



Відповідно до закону «Про освіту», навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах у цьому навчальному році, то в травні або в червні ми повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати той матеріал, який подаємо зараз дистанційно, узагальнити, підсумувати, діагностувати ситуацію з вивченням кожної теми кожного учня і підвести певні підсумки. Сьогодні ми можемо говорити про те, що навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня, як передбачено чинним законодавством для всіх школярів, окрім випускників 11 класу. Для них він закінчиться тоді, коли вони отримають документ про освіту.



Коли відбудеться ЗНО?



Якщо ми в травні повертаємося за шкільні парти, це буде означати, що цього місяця відбудеться пробне ЗНО. А основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня. Коли ж ми повернемося за парти не в травні, а в червні, то зможемо організувати пробне ЗНО у червні до старту основної сесії. Український центр оцінювання якості освіти готує інформаційні матеріали для випускників з відеоознайомленням із процесом проведення ЗНО. У середині квітня на сторінці УЦОЯО одинадцятикласники зможуть заглибитися в атмосферу основних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Наголошу, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні у 2020 році буде проведено. Навіть якщо учні не зможуть повернутися за парти у червні, то в будь-якому випадку і в липні, і в серпні ми зможемо провести і пробне ЗНО, і основну сесію. У разі, якщо ЗНО відбудеться в серпні, то його процедура завершиться в середині вересня, а вступна кампанія за таких умов завершиться до середини жовтня.



Чи буде проведено ДПА для учнів четвертих та дев’ятих класів?



Державну підсумкову атестацію для учнів четвертих та дев’ятих класів буде скасовано.



Що буде із зарплатами педпрацівників?



У період карантину всі педагогічні працівники мають отримувати гарантовану середню заробітну плату. Міністерство освіти і науки скерувало вже три листи на адресу керівників відділів освіти, управлінь освіти, закладів освіти, в яких роз’яснювало питання оплати праці педагогічних працівників під час карантину. Наголошу також, що в цей період з ініціативи засновника закладу освіти не може бути звільнений жоден працівник.



Коли закінчиться навчальний рік у закладах вищої освіти?



Для студентів закладів вищої освіти не випускних років навчальний рік закінчиться, як і було заплановано. Екзаменаційно-залікові сесії університети зможуть провести дистанційно за графіком, який затверджено ЗВО. У випадку, якщо аудиторну роботу, наприклад, лабораторні заняття, студенти не зможуть виконати дистанційно, то такі роботи обов’язково буде перенесено на наступний навчальний рік. Дистанційно не буде проведено єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестацію осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора мистецтва або доктора наук.



Що буде зі вступною кампанією?



Терміни проведення вступної кампанії буде зміщено. Багато її процесів ми старатимемося провести дистанційно з уникненням скупчення людей в аудиторіях. Власне, над цим зараз і працюємо.



Коли почнеться наступний навчальний рік?



Для закладів середньої освіти, професійної освіти, передфахової вищої освіти і вищої освіти, окрім першого курсу, навчальний рік почнеться 1 вересня. Перший курс почне навчання після закінчення вступної кампанії, тривалість і терміни якої залежатимуть від закінчення карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Т.в.о. Міністра освіти і наукирозповіла про закінчення навчального року, цьогорічне ЗНО, вступну кампанію і роботу шкіл в період карантину.Про це пише ІА Волинські новини.Як відомо, карантин продовжено до 24 квітня. Отож, ми продовжимо працювати так, як спробували це робити від 12 березня, тобто дистанційно. Був відповідний лист Міністерства освіти і науки щодо структури навчального року. І якщо цього тижня у школі передбачені канікули, то це зберігається. Тому протягом тижня просимо педагогів не передбачати завдань для учнів.Відповідно до закону «Про освіту», навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах у цьому навчальному році, то в травні або в червні ми повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати той матеріал, який подаємо зараз дистанційно, узагальнити, підсумувати, діагностувати ситуацію з вивченням кожної теми кожного учня і підвести певні підсумки. Сьогодні ми можемо говорити про те, що навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня, як передбачено чинним законодавством для всіх школярів, окрім випускників 11 класу. Для них він закінчиться тоді, коли вони отримають документ про освіту.Якщо ми в травні повертаємося за шкільні парти, це буде означати, що цього місяця відбудеться пробне ЗНО. А основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня. Коли ж ми повернемося за парти не в травні, а в червні, то зможемо організувати пробне ЗНО у червні до старту основної сесії. Український центр оцінювання якості освіти готує інформаційні матеріали для випускників з відеоознайомленням із процесом проведення ЗНО. У середині квітня на сторінці УЦОЯО одинадцятикласники зможуть заглибитися в атмосферу основних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Наголошу, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні у 2020 році буде проведено. Навіть якщо учні не зможуть повернутися за парти у червні, то в будь-якому випадку і в липні, і в серпні ми зможемо провести і пробне ЗНО, і основну сесію. У разі, якщо ЗНО відбудеться в серпні, то його процедура завершиться в середині вересня, а вступна кампанія за таких умов завершиться до середини жовтня.Державну підсумкову атестацію для учнів четвертих та дев’ятих класів буде скасовано.У період карантину всі педагогічні працівники мають отримувати гарантовану середню заробітну плату. Міністерство освіти і науки скерувало вже три листи на адресу керівників відділів освіти, управлінь освіти, закладів освіти, в яких роз’яснювало питання оплати праці педагогічних працівників під час карантину. Наголошу також, що в цей період з ініціативи засновника закладу освіти не може бути звільнений жоден працівник.Для студентів закладів вищої освіти не випускних років навчальний рік закінчиться, як і було заплановано. Екзаменаційно-залікові сесії університети зможуть провести дистанційно за графіком, який затверджено ЗВО. У випадку, якщо аудиторну роботу, наприклад, лабораторні заняття, студенти не зможуть виконати дистанційно, то такі роботи обов’язково буде перенесено на наступний навчальний рік. Дистанційно не буде проведено єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестацію осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора мистецтва або доктора наук.Терміни проведення вступної кампанії буде зміщено. Багато її процесів ми старатимемося провести дистанційно з уникненням скупчення людей в аудиторіях. Власне, над цим зараз і працюємо.Для закладів середньої освіти, професійної освіти, передфахової вищої освіти і вищої освіти, окрім першого курсу, навчальний рік почнеться 1 вересня. Перший курс почне навчання після закінчення вступної кампанії, тривалість і терміни якої залежатимуть від закінчення карантину.

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