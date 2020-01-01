За добу в Україні підтвердили 40 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:17
В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформує МОЗ у щоденному звіті на сторінці у фейсбуці.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.
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Про це інформує МОЗ у щоденному звіті на сторінці у фейсбуці.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.
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