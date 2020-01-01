Для Любомльської лікарні придбали спецодяг та 150 тестів на визначення коронавірусної інфекції





З метою діагностики та запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, Любомльська лікарня отримала 150 експрес-тестів на визначення COVID-19 (виробництво Китаю), -



Тестування буде проводитись в поліклініці та стаціонарних відділеннях хворим, у яких є відповідні клінічні симптоми та контактний анамнез.



Завдяки коштам, які виділили з Любомльського районного бюджету (45 тисяч гривень), придбали засоби індивідуального захисту для медичних працівників та дезінфікуючі засоби (125 респіраторів FFP2 для захисту органів дихання, 100 комплектів протиепідемічного одягу).



З медичної субвенції використали кошти для придбання дезінфікуючих засобів на суму 16 тисяч гривень (43 кілограми для прибирання приміщень та 20 літрів для знезараження рук). Придбали 100 одноразових масок, 30 респіраторів на суму 6,6 тисяч гривень. Замовили 100 поліпропіленових комбінезонів, 135 штук захисних окулярів на суму 13,6 тисяч гривень. Звичайно, є проблеми із придбанням засобів індивідуального захисту, адже ціни – значно завищені. В цьому питанні Любомльська лікарня сподівається на допомогу ОТГ.



Триває збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень. Зокрема за 3 дні вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Один з підприємців міста перерахував 160 тисяч гривень, інша сума надійшла від жителів району, за що їм щиро вдячні.



В лікарні підготували 20 ліжок в інфекційному відділенні та 6 – у реанімаційному для прийому важких та середніх хворих із коронавірусною інфекцією.



Всього ж лікарня готова прийняти майже 140 хворих на коронавірус.

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