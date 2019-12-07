Луцький театр запрошує на виставу онлайн





Це буде трансляція прем’єри вистави без акторів за п’єсою «Дихання» («Breath», 1969 рік) класика абсурдизму, Нобелівського лауреата Самюеля Беккета, - пишуть Хроніки Любарта.



Цей перший і останній показ постановки п’єси Самюеля Беккета «Подих» «Гармидер» присвячує тим, хто посвячений у таїнство першого вдиху й останнього віддиху – лікарям та медичним працівникам.



А із останнього акорду тиші вистави виплинуть ясні пісні життя чудової Марі.



"Будемо щасливі розділити вечір Міжнародного дня театру з вами й отримати побажання та відгуки. Трансляція відбуватиметься на FaceBook-сторінці «Гармидер ангар-stage» 27 березня о 18:00", -





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 березня о 18:00 у Міжнародний день театру «Гармидер» вперше з часу оголошення карантину проведе подію у «Гармидер ангар-stage».Це буде трансляція прем’єри вистави без акторів за п’єсою «Дихання» («Breath», 1969 рік) класика абсурдизму, Нобелівського лауреата Самюеля Беккета, - пишуть Хроніки Любарта.Цей перший і останній показ постановки п’єси Самюеля Беккета «Подих» «Гармидер» присвячує тим, хто посвячений у таїнство першого вдиху й останнього віддиху – лікарям та медичним працівникам.А із останнього акорду тиші вистави виплинуть ясні пісні життя чудової Марі."Будемо щасливі розділити вечір Міжнародного дня театру з вами й отримати побажання та відгуки. Трансляція відбуватиметься на FaceBook-сторінці «Гармидер ангар-stage» 27 березня о 18:00", - додають гармидерівці

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