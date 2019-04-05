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У містечку на Волині на 29% зменшили плату за теплопостачання

У містечку на Волині на 29% зменшили плату за теплопостачання
У Нововолинську враховуючи зменшення ціни на природний газ у березні (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу), за умови незмінних інших складових тарифу, нарахування плати за теплову енергію, послуги централізованого опалення населенню зменшиться на 29,2%, централізованого постачання гарячої води – на 26,7%.

Про це інформує БУГ.

Повідомлення КП «Нововолинськтеплокомуненерго» про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за березень опубліковане на офіційному сайті.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу» теплопостачальна організація може прийняти рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів починаючи з нарахувань за грудень 2019 року.

Підставою для зміни розміру нарахувань є лише умова, коли ціна природного газу є нижчою від ціни природного газу, що врахована в тарифах.

Для населення у березні місяці 2020 року нарахування за теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води буде змінено із застосуванням коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу.

Так, ціна природного газу у березні 2020 року становить 3396,00 грн./тис.куб.м без ПДВ (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу).У діючих тарифах врахована вартість природного газу становить- 6235,51 грн./тис.куб.м без ПДВ.

Сума перерахунку для споживача (С) визначається за такою формулою:

С = (1 – К) × П,

за березень 2020 року С = 0,292 × П

де

К – коефіцієнт перерахунку, який у березні 2020 року становить 0,708;

П – плата за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначені послуги.

Таким чином, для нововолинців оплата послуг централізованого опалення зменшиться на 29,2%, централізованого постачання гарячої води – на 26,7%.

У Володимирі-Волинському здійснять перерахунок плати в сторону зменшення за послуги з централізованого опалення на 27,6% та централізованого постачання гарячої води на 25,7%.

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Теги: нововолинськ, тарифи, тепло
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