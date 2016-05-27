Нардепи планують перенести позачергове засідання Ради





Про це



За словами журналістів, засідання в суботу може не відбутися, тому що депутати разом з урядом не встигають як слід підготувати законопроєкти. Кажуть, вони ще "сірі".



Тому розглядається запасна можливість проведення засідання в неділю.



За словами нардепів, зараз уряд разом з парламентом корегують бюджет і дописують проєкти законів.

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