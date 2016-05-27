Нардепи планують перенести позачергове засідання Ради
Сьогодні, 05:17
Народні депутати розглядають можливість провести позачергове засідання Верховної Ради не в суботу, як планувалося раніше, а в неділю, 29 березня.
Про це інформує Українська правда.
За словами журналістів, засідання в суботу може не відбутися, тому що депутати разом з урядом не встигають як слід підготувати законопроєкти. Кажуть, вони ще "сірі".
Тому розглядається запасна можливість проведення засідання в неділю.
За словами нардепів, зараз уряд разом з парламентом корегують бюджет і дописують проєкти законів.
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Про це інформує Українська правда.
За словами журналістів, засідання в суботу може не відбутися, тому що депутати разом з урядом не встигають як слід підготувати законопроєкти. Кажуть, вони ще "сірі".
Тому розглядається запасна можливість проведення засідання в неділю.
За словами нардепів, зараз уряд разом з парламентом корегують бюджет і дописують проєкти законів.
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