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Нардепи планують перенести позачергове засідання Ради

Нардепи планують перенести позачергове засідання Ради
Народні депутати розглядають можливість провести позачергове засідання Верховної Ради не в суботу, як планувалося раніше, а в неділю, 29 березня.

Про це інформує Українська правда.

За словами журналістів, засідання в суботу може не відбутися, тому що депутати разом з урядом не встигають як слід підготувати законопроєкти. Кажуть, вони ще "сірі".

Тому розглядається запасна можливість проведення засідання в неділю.

За словами нардепів, зараз уряд разом з парламентом корегують бюджет і дописують проєкти законів.

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Теги: рада, нардеп, засідання
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