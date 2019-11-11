Чи буритимуть нові родовища газу в Україні





Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів,



"Нам необхідно отримати доступ до нових великих газових родовищ, які можуть давати економічно доцільний видобуток. У нас є відкриті родовища, але всі вони — відносно маленького розміру. Поки що, давайте візьмемо конкретний приклад: минулого року у липні уряд провів конкурс на великій площі, так звані угоди про розділ продукції (УРП). Є переможці, 9 площин, вони великі, 4 отримав Нафтогаз. З жодною з компаній, які виграли ці конкурси, досі контракти не підписані. Без підписання цих контрактів ми не можемо почати розвідку. Без розвідки ми не зможемо бурити", — сказав Коболєв.



З його слів, дуже важливо, щоб був прозорий, ефективний і швидкий підхід для того, щоб дати як Нафтогазу так і іншим компаніям можливість розвідувати і бурити нові родовища газу.



"Поки що цей процес не налагоджено. Нажаль, за попередньої влади дуже багато родовищ віддавались у непрозорий спосіб — їх отримували пусті компанії, які нічого з ними не робили. Нещодавно одна така компанія просто перепродала свою площу іншому приватному власнику. Різниця між ціною, яку компанія заплатила за ліцензію, і ціною, за якою вона продала іншій приватній компанії — шалена. Газ при цьому ніхто там не шукав, видобутку на цій площині досі немає", — додав очільник Нафтогазу.



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