Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 27 березня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.70.
Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 31.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.70.
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Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 31.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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