Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 27 березня





Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 31.00.



Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.70.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.70.Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 31.00.Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.70.

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