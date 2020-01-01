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Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 27 березня

Долар і євро знову подорожчали: курс валют у Луцьку на 27 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.70.

Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 31.00.

Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.70.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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