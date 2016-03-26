Від останнього снігу, до перших бруньок: на Волині – сезон заготівлі березового соку. ФОТО

На Волині триває сезон заготівлі березового соку. Головний лісничий Цуманського лісгоспурозповів, що цьогоріч планують заготовити близько 40 тонн природного напою.У коментарілісничий розповів, що точних дат для збору березового соку не існує, все залежить від конкретних погодних факторів. Як тільки тане сніг - сезон розпочинається, коли вже розпускаються бруньки - закінчується. Зазвичай це кінець березня - середина квітня.Березовий сік зберігає в собі вітаміни, вуглеводи, мінерали, фітонциди, органічні кислоти. Завдяки такому багатому складу березовий сік є засобом від багатьох хвороб. Сік вживають, при кашлі і ангіні, головних болях, захворявання суглобів. Це один з кращих засобів, що сприяють поліпшенню обміну речовин і роботи шлунка. Зазначає, що сік берези також рекомендують пити при захворюваннях дихальної системи, ревматизмі і туберкульозі.«Для заготівлі березового соку робимо отвір свердлом. Саме таким чином робимо дірку, щоб якнайменше пошкоджувати волокна деревини. Діаметр дірки має бути приблизно 2-3 см. Збираємо сік у спеціальні мішки. Згодом переробляємо його на власному консервному цеху та експортуємо продукт у США, Канаду, Німеччину та Ізраїль», – розповідає Володимир Левосюк.Нагадує, що за самовільну або не правильну підсічку берези існує відповідальність. «Розраховуємо збитки за таксами для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, пошкодженням дерев і чагарників до ступеня неприпинення росту», – говорить лісничий.Штраф розраховують згідно ст.153 Лісового Кодексу України. Для прикладу, якщо береза діаметром до 20 см - штраф 500 грн, до 30 см - 900 грн.