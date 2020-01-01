На Рівненщині 9 людей захворіло на коронавірус





Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Про це повідомив голова РОДА Віталій Коваль, - пише видання



Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, в тому числі померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.



Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19.Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Про це повідомив голова РОДА Віталій Коваль, - пише видання Чарівне Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, в тому числі померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.

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