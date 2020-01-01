На Рівненщині 9 людей захворіло на коронавірус
Сьогодні, 09:35
На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19.
Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Про це повідомив голова РОДА Віталій Коваль, - пише видання Чарівне.
Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, в тому числі померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.
Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Про це повідомив голова РОДА Віталій Коваль, - пише видання Чарівне.
Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, в тому числі померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.
Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні зафіксували 218 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:07
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 27 березня
Сьогодні, 10:03
У Жидичині моляться за подолання коронавірусу. НАЖИВО
Сьогодні, 09:18
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зірка серіалу «Клан Сопрано» помер від ускладнень коронавірусу
Сьогодні, 09:59
Лучан просять вносити авансові платежі за воду, допомагаючи з онлайн-оплатою пенсіонерам
Сьогодні, 09:58
На Рівненщині 9 людей захворіло на коронавірус
Сьогодні, 09:35
У Луцьку судили чоловіка, який з ножем пограбував водія «Тачки»
Сьогодні, 09:28
Медіа