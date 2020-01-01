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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Рівненщині 9 людей захворіло на коронавірус

На Рівненщині 9 людей захворіло на коронавірус
На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19.

Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Про це повідомив голова РОДА Віталій Коваль, - пише видання Чарівне.

Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, в тому числі померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.

Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.

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Теги: Рівненещина, коронавірус
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